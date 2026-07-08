EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufige Q3-Eckdaten und hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 an

EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma veröffentlicht vorläufige Q3-Eckdaten und hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 an



08.07.2026 / 18:45 CET/CEST

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SCHOTT Pharma erwartet auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 8 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 %. Die Markterwartungen liegen bei 3,5 % für das währungsbereinigte Umsatzwachstum und 27,5 % für die EBITDA-Marge (Quelle: Vara Consensus, 6. Juli 2026).

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % (bisher: 2 % bis 5 %) sowie eine EBITDA-Marge von 27 % bis 28 % (bisher: rund 27 %). Beide Kennzahlen liegen über den aktuellen Markterwartungen von 3,2 % für das währungsbereinigte Umsatzwachstum bzw. 27,2 % für die EBITDA-Marge (Quelle: Vara Consensus vom 6. Juli 2026).

Grundlage für die Anhebung der Prognose ist, neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das vierte Quartal 2026, eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, die SCHOTT Pharma erreichen konnte. Diese beinhaltet sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten, die sich in zukünftigen Perioden auswirken werden.

SCHOTT Pharma wird die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 am 12. August 2026 veröffentlichen.

Mitteilende Person:

Tobias Erfurth

Head of Investor Relations

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

Hattenbergstr. 10, 55122 Mainz, Germany

phone: +49 (0)6131 661640

Tobias.Erfurth@schott.com

www.schott-pharma.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Hattenbergstraße 10 55122 Mainz Deutschland Telefon: +49 6131660 E-Mail: ir.pharma@schott.com Internet: https://ir.schott-pharma.com/ ISIN: DE000A3ENQ51 WKN: A3ENQ5 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2362904

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