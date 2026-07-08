EQS-AFR: TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TeamViewer SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TeamViewer SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.07.2026 / 11:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TeamViewer SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/finanzergebnisse

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.07.2026

Ort:

https://ir.teamviewer.com/financialresults

08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet:ir.teamviewer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2362676 08.07.2026 CET/CEST

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