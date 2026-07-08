EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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Thema: Infrastruktur
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.07.2026 / 16:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 8. Juli 2026

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. Juli bis einschließlich 3. Juli 2026 wurden insgesamt 908.705 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 1. Juli 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

DatumGesamtzahl der Aktien (Stück)Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€)Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€)
01.07.2026331.67024,21168.030.261
02.07.2026289.08525,00047.227.241
03.07.2026287.95025,09887.227.199
    
    
Gesamt908.70524,743722.484.701
    

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht:

https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkaufprogramm-2026-1100654

.

Die Gesamtzahl der, im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juli 2026 bis einschließlich 3. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 908.705 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Deutschen Telekom AG beauftragten Bank.

08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.telekom.com
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2362886 08.07.2026 CET/CEST

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