EQS-DD: Kontron AG: Dr. Clemens Billek, Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.07.2026 / 20:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Clemens
Nachname(n):Billek

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
23,5 EUR100.000 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
23,5000 EUR100.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

06.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

08.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet:https://www.kontron.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105982 08.07.2026 CET/CEST

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