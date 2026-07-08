EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung von Aktien in das von der ENNOCONN Corporation gelegte Pflichtangebot an die Aktionäre der Kontron AG vom 29.06.2026

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.07.2026 / 20:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ENNOCONN CORPORATION

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fu-Chuan
Nachname(n): Chu
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Erwerb durch Einlieferung von Aktien in das von der ENNOCONN Corporation gelegte Pflichtangebot an die Aktionäre der Kontron AG vom 29.06.2026

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,5 EUR 100.000 Stück
23,5 EUR 120.000 Stück
23,5 EUR 30.000 Stück
23,5 EUR 100.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,5000 EUR 350.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
06.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


08.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com

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105988  08.07.2026 CET/CEST

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