EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb durch Einlieferung von Aktien in das von der ENNOCONN Corporation gelegte Pflichtangebot an die Aktionäre der Kontron AG vom 29.06.2026
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.07.2026 / 20:24 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ENNOCONN CORPORATION
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Fu-Chuan
|Nachname(n):
|Chu
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Kontron AG
b) LEI
|5299002PSXXMVHB26433
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
b) Art des Geschäfts
|Erwerb durch Einlieferung von Aktien in das von der ENNOCONN Corporation gelegte Pflichtangebot an die Aktionäre der Kontron AG vom 29.06.2026
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|23,5 EUR
|100.000 Stück
|23,5 EUR
|120.000 Stück
|23,5 EUR
|30.000 Stück
|23,5 EUR
|100.000 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|23,5000 EUR
|350.000,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|06.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
08.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105988 08.07.2026 CET/CEST
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