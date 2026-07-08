EQS-DD: Kontron AG: Philipp Schulz, Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.07.2026 / 20:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Philipp
|Nachname(n):
|Schulz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Kontron AG
b) LEI
|5299002PSXXMVHB26433
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung von Aktien aus einem Aktienoptionsprogramm durch Annahme des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation vom 29.06.2026
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|23,5 EUR
|30.000 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|23,5000 EUR
|30.000,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|06.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
08.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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