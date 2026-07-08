EQS-DD: Masterflex SE: BBC GmbH, Verkauf Der Fixkaufpreis beträgt EUR 14,00 je Aktie Besserungsschein: Erhöhung um EUR 1,00 je Aktie, sofern der 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie zum ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.07.2026 / 12:53 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|BBC GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Bastin
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Masterflex SE
b) LEI
|529900F7WN69SXTGTM29
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005492938
b) Art des Geschäfts
|Verkauf Der Fixkaufpreis beträgt EUR 14,00 je Aktie Besserungsschein: Erhöhung um EUR 1,00 je Aktie, sofern der 100 Tages-Durchschnittskurs der Aktie zum 31.12.2028 bei EUR 17,00 oder höher liegt. Fälligkeit des Besserungsscheins: 16. Januar 2029
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|14,0000 EUR
|9.029.300,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|14,0000 EUR
|9.029.300,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.MasterflexGroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105976 08.07.2026 CET/CEST
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