EQS-News: Aduna führt in Zusammenarbeit mit großen US-Mobilfunkanbietern die netzwerkbasierte Authentifizierung als Alternative zu SMS-Codes ein

EQS-News: Aduna / Schlagwort(e): Produkteinführung

Aduna führt in Zusammenarbeit mit großen US-Mobilfunkanbietern die netzwerkbasierte Authentifizierung als Alternative zu SMS-Codes ein



08.07.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PLANO, Texas, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Aduna, ein weltweit führender Anbieter standardisierter Netzwerk-APIs, gab heute einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der digitalen Sicherheit bekannt, der darauf abzielt, Betrugsfälle im gesamten US-amerikanischen Mobilfunk-Ökosystem zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit AT&T, T-Mobile und Verizon führt Aduna eine Netzwerklösung ein, die Millionen von US-Mobilfunknutzern vor der zunehmenden Flut von KI-gestütztem Identitätsdiebstahl schützen soll.

Aduna-Logo

Seit Jahren dienen Einmal-Passwörter (OTPs) per SMS als Standardmethode zur Benutzerauthentifizierung. Da Cyberkriminelle mittlerweile jedoch KI und ausgeklügelte Social-Engineering-Betrugsmaschen einsetzen, um OTPs zu umgehen, gewinnen zusätzliche Authentifizierungsoptionen zunehmend an Bedeutung.

Die Lösung zur Nummernverifizierung von Aduna bestätigt, dass Nutzer tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben – und zwar durch eine starke, besitzbasierte Authentifizierung, bei der die Echtheit einer Mobilfunknummer beim Netzbetreiber sowie deren Zuordnung zur verwendeten SIM-Karte und zum Gerät überprüft wird. Dies geschieht in Echtzeit und ohne die Unannehmlichkeiten und Risiken von SMS-OTPs.

Frühere Versuche einer netzwerkbasierten Verifizierung scheiterten häufig, wenn Nutzer über WLAN verbunden waren oder bestimmte Geräte verwendeten. Der jüngste Durchbruch überwindet diese technischen Hindernisse und ermöglicht es, dass die Technologie nahtlos auf allen gängigen Betriebssystemen und Netzwerktypen funktioniert. Damit soll praktisch jedem Smartphone-Nutzer in den Vereinigten Staaten ein einheitliches und sicheres Anmeldeerlebnis geboten werden.

„Wir treten in eine Ära ein, in der Ihre Handynummer einer Ihrer sichersten digitalen Ausweise ist", sagte Anthony Bartolo, CEO von Aduna. „Durch die direkte Authentifizierung der Nutzer über das Mobilfunknetz in Echtzeit können wir die Kundenhürden verringern und gleichzeitig das Risiko von Betrug durch das Abfangen von Daten oder die Übernahme von Konten erheblich reduzieren."

Die Einführung erfolgt vor dem Hintergrund, dass US-Verbraucher laut FTC[1] im vergangenen Jahr Betrugsverluste in Rekordhöhe von 15,9 Milliarden US-Dollar verzeichneten, während die Besorgnis über immer raffiniertere, KI-gestützte Betrugsmaschen zunimmt. Der auf Netzwerkebene ansetzende Ansatz von Aduna bietet:

Erweiterte Sicherheit: Die Überprüfung erfolgt nahezu in Echtzeit und trägt so dazu bei, „Man-in-the-Middle"-Angriffe zu verhindern.

Gesamtreichweite: Durch eine einzige Integration erhalten Unternehmen Zugriff auf verifizierte Identitätsdaten aus den Netzwerken von AT&T, T-Mobile und Verizon.

Bessere Konversion: Durch den Wegfall des Schritts „Warten auf eine SMS" können Unternehmen ein besseres Nutzererlebnis bieten, die Zahl der abgebrochenen Anmeldungen verringern und die Kosten für den Kundensupport senken.

Durch den Einsatz einer starken, auf dem Besitzprinzip basierenden Authentifizierung zwischen Netzbetreibern und ihren Kunden setzt die Nummernüberprüfung von Aduna neue Maßstäbe für die digitale Identität. Für Hyperscaler, Systemintegratoren und App-Entwickler bietet es eine Möglichkeit, das Vertrauen der Verbraucher in einer immer komplexer werdenden digitalen Landschaft zurückzugewinnen.

Zitat – AT&T

„Bei AT&T konzentrieren wir uns darauf, das Netzwerk als Plattform für Innovationen weiterzuentwickeln", sagte Lani Ingram, Vice President von AT&T Connected Solutions bei AT&T Business. „Die Nummernüberprüfung von Aduna stellt einen wichtigen Schritt dar, wie Unternehmen und Entwickler sicher mit dem Netzwerk interagieren können. Durch standardisierte Netzwerk-APIs ermöglichen wir eine Echtzeit-Authentifizierung, die über herkömmliche Methoden wie SMS-Codes hinausgeht. Unsere Zusammenarbeit mit Aduna spiegelt unser gemeinsames Engagement für offene Innovation und die Bereitstellung sicherer, nahtloser digitaler Erlebnisse in großem Maßstab wider."

Zitat – T-Mobile

„T-Mobile leistet seit Jahren Pionierarbeit im Bereich der netzwerkbasierten Authentifizierung, und die Ergebnisse sprechen für sich – von den nahtlosen, sicheren Nutzererlebnissen, die wir in T-Life integriert haben, bis hin zur Netzwerkintelligenz, die wir nun dem gesamten Ökosystem zur Verfügung stellen", sagte Dirk Mosa, SVP, Spectrum, Wholesale & Roaming bei T-Mobile. „Mit der Nummernüberprüfung erhalten Entwickler und Unternehmen direkten Zugang zu derselben Vertrauensbasis auf Netzbetreiber-Ebene, auf der auch unsere eigenen Produkte basieren. Das Netz von T-Mobile ist dabei der entscheidende Faktor – es ermöglicht eine in Echtzeit erfolgende, auf dem Besitz basierende Authentifizierung, die die Schwachstellen von SMS-Codes in großem Maßstab beseitigt. Die Zukunft der digitalen Identität verläuft über das Netz der Netzbetreiber, und T-Mobile ist dabei führend."

Zitat – Verizon

„Angesichts der zunehmenden Verbreitung ausgeklügelter neuer Betrugsmethoden benötigen Verbraucher die neuesten sicheren, netzwerkbasierten Verfahren zur Identitätsprüfung, um sich schützen zu können", sagte Shamik Basu, VP of Strategic Connectivity bei Verizon Business. „Durch diese Zusammenarbeit mit Aduna nutzen wir unser Netzwerk, um Reibungsverluste durch nahtlose Abläufe zu ersetzen und so ein Authentifizierungserlebnis in Echtzeit zu ermöglichen, das zum Schutz unserer Nutzer beiträgt und die digitale Customer Journey sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher optimiert. Dies ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau eines widerstandsfähigen digitalen Ökosystems, in dem Sicherheit und Benutzererlebnis Hand in Hand gehen."

Informationen zu Aduna

Aduna ist ein wegweisendes Gemeinschaftsprojekt einiger der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter und Ericsson, das darauf abzielt, Entwicklern weltweit die Möglichkeit zu geben, Innovationen voranzutreiben, indem sie das volle Potenzial der Netzwerke über gemeinsame Netzwerk-APIs (Application Programming Interfaces) ausschöpfen. Zu den Kooperationspartnern gehören AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon und Vodafone. Zu Adunas Partnerplattformen für Entwickler gehören Google Cloud, Infobip, Sinch und Vonage. Durch die Kombination von Netzwerk-APIs von mehreren Betreibern weltweit unter einer einheitlichen Plattform, die auf dem Open-Source-Projekt CAMARA basiert, das von der GSMA und der Linux Foundation vorangetrieben wird, bietet Aduna eine standardisierte Plattform, um die Zusammenarbeit zu fördern, das Nutzererlebnis zu verbessern und das Branchenwachstum voranzutreiben.

Weitere Informationen über Netzwerk-APIs und Aduna finden Sie auf adunaglobal.com.

Hinweise für Redaktionen:

(1)FTC sagt vor dem Gemeinsamen Wirtschaftsausschuss über die Bemühungen der Behörde zur Betrugsbekämpfung aus | Federal Trade Commission

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2710073/Aduna_Logo.jpg

Medienkontakt:

E-Mail: MediaRelations@adunaglobal.com

Tel.: +46 10 719 69 92

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aduna-fuhrt-in-zusammenarbeit-mit-groWen-us-mobilfunkanbietern-die-netzwerkbasierte-authentifizierung-als-alternative-zu-sms-codes-ein-302820678.html

08.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2362742 08.07.2026 CET/CEST