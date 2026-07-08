EQS-News: CubeDoc SE launcht KI-basierte digitale Schalt- und Diagnoseeinheit “CubeDoc-Cockpit”

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CubeDoc SE launcht KI-basierte digitale Schalt- und Diagnoseeinheit “CubeDoc-Cockpit”



08.07.2026 / 09:19 CET/CEST

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CubeDoc SE launcht KI-basierte digitale Schalt- und Diagnoseeinheit “CubeDoc-Cockpit”

CubeDoc-Cockpit in erster deutscher Arztpraxis bereits im Einsatz

Voranalysierte, dokumentierte und vernetzte Diagnosedaten mehrerer Geräte ermöglichen Ärzten Konzentration auf Diagnose, Beratung und Therapie

Nahtlose Integration des CubeDoc-Cockpits in bestehende Praxissysteme möglich

Patienten erhalten in einer Sitzung ein umfassendes, multiparametrisches Gesundheitsbild – objektiv gemessen, digital voranalysiert und ärztlich bewertet

Mit CubeDoc-Cockpit erschließt CubeDoc Praxen und MVZs als weitere Zielgruppe für seine digitale, medizinische Infrastruktur

Köln, 8. Juli 2026 - Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) gibt die erfolgreiche Markteinführung von CubeDoc-Cockpit als eigenständiges Produkt bekannt. Das CubeDoc-Cockpit bündelt und vernetzt die Diagnosedaten aus verschiedenen medizintechnischen Geräten und erstellt – unterstützt durch Künstliche Intelligenz – auf dieser Grundlage eine aussagekräftige medizinische Voranalyse.

Mit CubeDoc-Cockpit können Praxisärzte für Patienten ein interdisziplinäres, qualitativ hochwertiges medizinisches Angebot bereitstellen, das bislang überwiegend nur in Kliniken verfügbar war. Abhängig von den eingebundenen medizintechnischen Geräten reicht das Spektrum dabei von Herz-Kreislauf-Diagnostik über pneumologische Diagnostik, Dermatologie und HNO-Diagnostik bis zu allgemeinmedizinischen Gesundheits-Checks, Präventionsmedizin und Longevity. Für eine derartige Bandbreite mussten Patientinnen und Patienten bislang bei verschiedensten Fachärzten zahlreiche Termine wahrnehmen.

CubeDoc-Cockpit ermöglicht es Ärzten, die Effizienz ihre Praxisorganisation sowie die Aufteilung ihrer personellen Ressourcen qualitätsorientiert zu optimieren. Ärzte können sich durch den Einsatz von CubeDoc-Cockpit als digitale Schalt-, Datenaustausch- und Diagnosezentrale ganz auf ihre Kernkompetenz, die persönliche Beratung und vertiefende Diagnose sowie maßgeschneiderte Therapieempfehlungen konzentrieren. CubeDoc-Cockpit kann in bestehende Praxissysteme via HL7/FHIR nahtlos integriert werden.

Unmittelbar zur Markteinführung wird CubeDoc-Cockpit erstmals in Deutschland in einer Arztpraxis in der Innenstadt von Frankfurt am Main eingesetzt. Die Praxis erweitert damit ihr Angebotsspektrum erheblich. Parallel befindet sich CubeDoc in fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren Arztpraxen und MVZs (Medizinische Versorgungszentren) und plant den umfassenden Roll-out des Produkts in den kommenden Quartalen.

Das CubeDoc-Cockpit ist aktuell bereits das digitale Herzstück der CubeDoc-Gesundheitswürfel, der für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen, Apotheken und an Standorten im Einzelhandel gedacht ist. Mit dem Roll-out des Cockpits als eigenständiges Produkt erschließt CubeDoc SE nun Arztpraxen als zusätzliche Zielgruppe. In Deutschland gibt es aktuell knapp 98.000 Arztpraxen, davon sind die Mehrzahl Hausarztpraxen.

Hubertus Seidler, CEO der CubeDoc SE: „Mit dem CubeDoc-Cockpit als eigenständiges Produkt untermauern wir unseren Anspruch, mit digitaler medizinischer Infrastruktur der nächsten Generation im Gesundheitswesen insgesamt großflächig positive Veränderungen zu initiieren. Für Patientinnen und Patienten geht damit eine zunehmende Breite und Qualität des Angebots an medizinischer Versorgung einher. In Frankfurt am Main ist unser CubeDoc-Cockpit bereits erfolgreich im Praxiseinsatz, weitere Praxen werden folgen. Gleichzeitig forcieren wir den Roll-out des CubeDoc-Gesundheitswürfels und stoßen dabei auf sehr großes Interesse bei Pflegeeinrichtungen, aber auch in Apotheken. Positive Signale erhalten wir derzeit zudem aus dem großflächigen Einzelhandel.“

Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

E-Mail: CubeDoc@edicto.de

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