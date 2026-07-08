EQS-News: Dividendenbekanntmachung

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Dividendenbekanntmachung



08.07.2026 / 18:17 CET/CEST

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H&K AG

Oberndorf am Neckar

ISIN: DE 000A11Q133

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung der H&K AG hat am 7. Juli 2026 beschlossen, den im Jahresabschluss der H&K AG ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 254.231.657,60 in Höhe von EUR 2.128.967,04 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den danach verbleibenden Restbetrag in Höhe von EUR 252.102.690,56 auf neue Rechnung vorzutragen.

In Abweichung von § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG erfolgt die Auszahlung der beschlossenen Dividende am 16. Juli 2026.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt für girosammelverwahrte Aktien über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute. Soweit die Aktien nicht girosammelverwahrt sind, erfolgt die Auszahlung der Dividende durch die Gesellschaft, der entsprechende Nachweise über den Aktienbesitz vorzulegen sind und die aktuelle Bankverbindung des Aktionärs mindestens in Textform mitzuteilen ist.

Die Dividendenausschüttung erfolgt aus dem steuerlichen Einlagekonto der Gesellschaft; daher erfolgt die Auszahlung ohne den Einbehalt von Kapitalertragsteuer.

Oberndorf am Neckar, im Juli 2026

H&K AG

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch Unternehmen: H&K AG Heckler & Koch-Straße 1 78727 Oberndorf am Neckar Deutschland Telefon: 07423 79-0 Fax: 07423 79-2350 E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com Internet: www.heckler-koch.com ISIN: DE000A11Q133, XS1649057640 WKN: A11Q13 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Paris (Euronext Access) EQS News ID: 2362906

Notierung in Frankfurt vorgesehen./Intended to be listed in Frankfurt.

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