EQS-News: Einhell setzt Wachstumskurs fort – starkes Signal auf der Hauptversammlung 2026

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Einhell setzt Wachstumskurs fort – starkes Signal auf der Hauptversammlung 2026



08.07.2026 / 07:53 CET/CEST

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Einhell setzt Wachstumskurs fort – starkes Signal auf der Hauptversammlung 2026

Landau a. d. Isar, 06. Juli 2026 – Wachstum im schwierigen Marktumfeld, mehr als acht Millionen geplante Akkuverkäufe im laufenden Jahr und ein internationaler Expansionskurs, der zunehmend Früchte trägt: Einhell hat auf seiner Hauptversammlung am 3. Juli 2026 in Landau a. d. Isar einen klaren Aufwärtstrend belegt und den Blick auf eine ambitionierte zweite Jahreshälfte gerichtet.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Einhell einen Konzernumsatz der leicht über dem Vorjahr liegt. Für das zweite Halbjahr erwartet das Unternehmen eine spürbar stärkere Dynamik – getragen unter anderem vom Launch von Einhell PROFESSIONAL in Australien und Distributionserweiterungen in mehreren Märkten. Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt. Die Hauptversammlung beschloss eine Dividende von EUR 1,90 je Vorzugsaktie und EUR 1,88 je Stammaktie.

Power X-Change als Herzstück des Wachstums

Zentraler Wachstumstreiber bleibt die Power X-Change Akku-Plattform. Mit über 350 kompatiblen Geräten hat Einhell ein Ökosystem geschaffen, das Handwerker und Heimwerker gleichermaßen anspricht und an die Marke bindet. Die Umsätze mit Power X-Change Produkten wuchsen im ersten Halbjahr um acht Prozent und generieren mittlerweile mehr als 58 Prozent des Konzernumsatzes – bis 2029 soll dieser Anteil auf über 70 Prozent steigen. Für das Gesamtjahr 2026 plant Einhell den Absatz von mehr als acht Millionen PXC-Akkus; kumuliert werden damit bis Jahresende über 52 Millionen Batterien im Markt sein. Mit der neuen 4Ah Tabless Sealed Batterie setzt das Unternehmen zudem einen technischen Meilenstein in der Plattformentwicklung.

„Die Power X-Change Plattform ist unser stärkstes Argument – im Markt, bei unseren Kunden und für unsere weitere Wachstumsstrategie. Das Geschäftsjahr 2026 wird das eindrucksvoll bestätigen", sagt Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG.

Sortimentsausbau auf breiter Linie

Neben dem Kerngeschäft treibt Einhell mit der Einführung der Compact Series den strategischen Ausbau von Einhell PROFESSIONAL für anspruchsvolle Anwender voran. Das E-Case Storagesystem entwickelt Einhell als eigenständigen Produktbereich konsequent weiter. Das Mährobotersortiment wird gezielt ausgebaut, mit dem Ziel, Kunden bis 2027 ein noch breiteres und leistungsstärkeres Angebot zu bieten, begleitet von einer umfangreichen Vermarktungskampagne. Bis Ende 2026 soll das PXC-Sortiment auf insgesamt 400 Geräte wachsen – aufgeteilt in die zwei Bereiche DIY mit den Fokusproduktkategorien Tools, Garten, Pumpen, Reinigung und Freizeit, sowie PROFESSIONAL mit den Kompetenzfeldern Tools, Garten und Reinigung.

Marke und internationale Expansion

Parallel zum operativen Wachstum investiert Einhell konsequent in die Marke und weitet seine 360-Grad-Kampagnen deutlich aus. Wichtigstes internationales Kommunikationsinstrument dabei ist die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, die vorzeitig langfristig verlängert wurde. Die globale Reichweite der Formel 1 zahlt unmittelbar auf jene Märkte ein, in denen Einhell seinen Wachstumskurs fortsetzt. Über ein gezielt aufgebautes Sales-HUB-Netzwerk erschließt das Unternehmen neue Regionen systematisch: Im Nahen Osten, Afrika und dem indischen Subkontinent erwartet Einhell erste substanzielle Umsätze im zweiten Halbjahr 2026. In Lateinamerika setzen sich die Expansionspläne in Brasilien und Mexiko fort. Ebenso ist man in den USA in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Unternehmen der DIY-Branche zur Übernahme der Mehrheit. Einhell hat damit die Grundlage für ein starkes internationales Wachstum gelegt.

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist die Lifestyle Akku-Power Plattform in der DIY- und Profi-Welt. Einhell steht für maximale Akku-Kompetenz rund um Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Mit einem Akku für mehr als 350 Geräte sorgt Power X-Change dabei für kabellose Freiheit und volle Flexibilität. Als international erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) setzt Einhell Maßstäbe in puncto Leistungsstärke, Ausdauer, Qualität und Sicherheit für alle Projekte in Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Das stetig wachsende Ökosystem sowie leistungsstarke Produkte und visionäre Ideen machen Einhell zum Vorreiter im Bereich der Akku-Technologie für alle DIY-Enthusiasten und Profis.

Der Aufsichtsrat der Einhell Germany AG bestÃ¤tigt die Prognose fÃ¼r 2026. Credit: Einhell

Der Aufsichtsrat der Einhell Germany AG bestätigt die Prognose für 2026. Credit: Einhell

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