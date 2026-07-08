EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor nimmt veräußerten Windpark Drensteinfurt-Rieth erfolgreich in Betrieb und erhält weitere Baugenehmigungen

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Energiekontor AG: Energiekontor nimmt veräußerten Windpark Drensteinfurt-Rieth erfolgreich in Betrieb und erhält weitere Baugenehmigungen



08.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor nimmt veräußerten Windpark Drensteinfurt-Rieth erfolgreich in Betrieb und erhält weitere Baugenehmigungen

Bremen, 8. Juli 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den veräußerten Windpark Drensteinfurt-Rieth erfolgreich in Betrieb genommen. Damit wurde die Umsetzung des Windparks planmäßig abgeschlossen. Bereits im Vorjahr hatte Energiekontor das Projekt im Rahmen eines schlüsselfertigen Verkaufs an mehrere Privatinvestoren veräußert. Energiekontor übernimmt darüber hinaus die technische und kaufmännische Betriebsführung des Windparks. Zudem erhielt das Unternehmen zwei weitere Baugenehmigungen für Windparkprojekte mit einer Gesamtkapazität von rund 46 Megawatt in Nordrhein-Westfalen. Die beiden Projekte im Kreis Höxter sollen aufgrund ihrer räumlichen Nähe künftig gemeinsam weiterentwickelt werden, um Synergien zu nutzen und die nächsten Projektschritte effizient voranzutreiben.

Der Windpark Drensteinfurt-Rieth im Kreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen umfasst zwei Windenergieanlagen des Herstellers Enercon vom Typ E-160 EP5 mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund elf Megawatt. Die einzelnen Anlagen verfügen jeweils über eine Nabenhöhe von rund 120 Metern und einen Rotordurchmesser von 160 Metern. Der durchschnittlich zu erwartende Jahresertrag des Windparks liegt ab dem ersten vollen Betriebsjahr bei rund 24 Gigawattstunden. Damit kann der erzeugte Strom rechnerisch mehr als 7.000 durchschnittliche Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen und jährlich mehr als 18.000 Tonnen CO₂ einsparen. Der Windpark verfügt über einen EEG-Zuschlag, den die Bundesnetzagentur im Rahmen der August-Ausschreibung 2024 erteilt hatte.

Das Windparkprojekt wurde im Juni 2025 schlüsselfertig an mehrere Privatinvestoren veräußert. Die anschließende Errichtung des Windparks wurde planmäßig abgeschlossen. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme im Juni 2026 erfolgte zugleich die vertragsgemäße Übergabe an die Käufer. Nach Abschluss der Projektumsetzung bleibt Energiekontor dem Windpark langfristig verbunden. Das Unternehmen übernimmt die technische und kaufmännische Betriebsführung und unterstützt die Eigentümer mit seiner langjährigen Erfahrung bei der Optimierung des Anlagenbetriebs.

„Die erfolgreiche Inbetriebnahme des Windparkprojekts Drensteinfurt-Rieth unterstreicht einmal mehr unsere Fähigkeit, Projekte von der Entwicklung bis zur Übergabe zuverlässig umzusetzen. Dass wir den Windpark auch künftig im Rahmen unserer Betriebsführung begleiten, verdeutlicht die Stärke unseres integrierten Geschäftsmodells – von der Projektentwicklung über die Realisierung bis hin zum langfristigen Anlagenbetrieb“, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 455 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

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Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

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28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0

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E-Mail: info@energiekontor.de

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