EQS-News: naoo lanciert weltweit einzigartiges Produktformat

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naoo lanciert weltweit einzigartiges Produktformat



08.07.2026 / 08:00 CET/CEST

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naoo worlds verbindet physische Orte, lokale Geschäfte, Content und Communities zu einem neuartigen Social-Media-Erlebnis

Zug/Zürich Schweiz – 8. Juli 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN; CH1323306329; WKN: A40NNU), Betreiberin einer AI-powered Social Discovery, Activation & Commerce Platform hat heute mit naoo Worlds ein neues Produktformat lanciert, das Creator, künstliche Intelligenz, Karten und lokale Unternehmen in einer gemeinsamen Discovery Experience verbindet. Mit Worlds erweitert naoo seine Plattform um eine neue Funktion, die Menschen inspiriert, lokale Unternehmen sichtbar macht und Konsumenten gezielt zu Besuchen vor Ort bewegt.

Den Auftakt macht die World „Fresh & Groovy“, die gemeinsam mit Creator und DJ Dennis Bauer entwickelt wurde und auf seiner etablierten Marke gleichen Namens basiert. Fresh & Groovy führt Nutzer durch Zürichs Food-, Drinks-, Pop-up- und Lifestyle-Szene. Im Mittelpunkt steht ein spannendes Stadterlebnis – wo man gut isst, spannende Pop-ups entdeckt, besondere Bars findet oder den nächsten Hotspot erlebt. Nutzer wechseln dabei jederzeit zwischen einem personalisierten Feed und einer interaktiven Karte und entdecken neue Orte sowohl inhaltlich als auch geografisch.

Mit der ersten World startet gleichzeitig der schrittweise Ausbau des Formats. Gemeinsam mit Kingfluencers, einer Tochtergesellschaft der naoo AG und der führenden Influencer-Marketing-Agenturen der Schweiz, wurden weitere Creator ausgewählt, die in den kommenden Monaten eigene Worlds aufbauen werden. Neben Dennis Bauer gehören dazu unter anderem Steve Merson und Kevin Lütolf. Die zum Start ausgewählten World-Creator vereinen eine kumulierte Reichweite von über drei Millionen Followern auf ihren Social-Media-Kanälen. Dieses enorme Community-Potenzial wird nun direkt in das naoo-Ökosystem überführt, um ein hocheffizientes organisches Wachstum zu aktivieren.

Jede World verbindet Creator, Community und reale Orte zu einer kontinuierlich wachsenden Discovery Experience. Gleichzeitig können lokale Angebote von Restaurants, Geschäften, Veranstalter und weiteren lokalen Unternehmen direkt in thematisch passende Worlds integriert werden. Dadurch werden lokale Aktivierungen in einen kulturellen, thematischen und geografischen Kontext eingebettet und als natürlicher Bestandteil der jeweiligen Nutzerreise wahrgenommen.

Mit Worlds adressiert naoo den weltweit wachsenden Markt für lokale digitale Aktivierung. Während bestehende Plattformen Menschen entweder Inhalte zeigen oder Orte auffindbar machen, verbindet naoo erstmals Creator, Communities, künstliche Intelligenz und lokale Businesses in einer gemeinsamen Discovery Experience. Digitale Inspiration geht nahtlos in reale Besuche und Interaktionen über.

Die Plattformarchitektur wurde bewusst so entwickelt, dass sie gemeinsam mit starken lokalen Creatorn auf weitere Städte übertragen werden kann. Jede neue World bringt ihre eigene Community, lokale Inhalte und lokale Businesses auf die Plattform und schafft damit einen skalierbaren Mechanismus für internationales Wachstum. Gleichzeitig bildet Worlds die Grundlage für zukünftige AI-native Verticals wie Shopping, Reisen, Immobilien oder Jobs.

Gregor Doser, Chief Commercial Officer der naoo AG und Managing Director von Kingfluencers, sagt: Lokale Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Menschen nicht nur digital zu erreichen, sondern sie auch für einen Besuch vor Ort zu begeistern. Mit naoo Worlds verbinden wir Creator, Communities und lokale Geschäfte in einer gemeinsamen Discovery Experience. Dadurch entsteht ein neues digitales Aktivierungsmodell, das Inspiration, Empfehlungen und reale Besuche miteinander verbindet.“

Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10

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Sprache: Deutsch Unternehmen: naoo AG Baarerstrasse 21 6300 Zug Schweiz E-Mail: investors@naoo.com Internet: www.naoo.com ISIN: CH1323306329 WKN: A40NNU Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 2362070

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