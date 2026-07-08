EU-Gericht weist Apple-Klagen gegen Einstufung als "Torwächter" ab

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Frankfurt, ⁠08. Jul (Reuters) - Die strengere Regulierung mehrerer Apple-Dienste durch die EU-Kommission ist einem Urteil zufolge rechtens. Das Gericht der ‌Europäischen Union wies am Mittwoch entsprechende Klagen des US-Elektronikkonzerns ab. So seien ⁠die ⁠unterschiedlichen App Stores für iPhones, iPads, Apple Watches, Apple TV und Mac-Rechner als Einheit zu werten. "Unabhängig von den jeweiligen Geräten verfolgen alle ‌App Stores denselben Zweck, ‌nämlich die Zusammenführung von Software-Entwicklern und Endnutzern." Die Richter bestätigten zudem die ⁠Einstufung von iOS als Betriebssystem von ‌überragender Bedeutung.

Auf Grundlage ⁠des Digital Markets Act (DMA) kann die EU Technologiekonzerne und einzelne Dienste ab einer bestimmten Größe als "Torwächter" ‌einstufen. Diese ⁠müssen verschärfte Auflagen erfüllen ⁠und unter anderem ihre Plattformen für Konkurrenten öffnen. Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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