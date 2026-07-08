EuGH weist Ryanair-Klagen gegen Corona-Hilfen für Airlines in Italien ab

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Brüssel, ⁠08. Jul (Reuters) - Die irische Billigfluglinie Ryanair ist mit Klagen gegen ‌ein von Italien während der Corona-Pandemie aufgelegtes Staatshilfeprogramm ⁠gescheitert. ⁠Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wies die entsprechenden Einsprüche am Mittwoch ab. ‌Die Richter ‌urteilten, das Hilfsprogramm sei mit dem EU-Recht ⁠vereinbar. Es habe aus ‌Subventionen bestanden, ⁠die Italien an von der Covid-19-Krise betroffene Fluggesellschaften gezahlt hatte.

(Bericht ‌von ⁠Inti Landauro, ⁠geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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