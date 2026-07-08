EuGH weist Ryanair-Klagen gegen Corona-Hilfen für Airlines in Italien ab
Brüssel, 08. Jul (Reuters) - Die irische Billigfluglinie Ryanair ist mit Klagen gegen ein von Italien während der Corona-Pandemie aufgelegtes Staatshilfeprogramm gescheitert. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wies die entsprechenden Einsprüche am Mittwoch ab. Die Richter urteilten, das Hilfsprogramm sei mit dem EU-Recht vereinbar. Es habe aus Subventionen bestanden, die Italien an von der Covid-19-Krise betroffene Fluggesellschaften gezahlt hatte.
(Bericht von Inti Landauro, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)