Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.07.2026

onvista · Uhr
Thema: Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 08. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ADMICOM OYJBericht 2. Quartal 2026
AZZBericht 1. Quartal 2027
BELLSYSTEM24 HLDGS O.N.Bericht 1. Quartal 2026
Helen of TroyBericht 1. Quartal 2027
Industrivärden ABericht 2. Quartal 2026
Jet2 PLCBericht Geschäftsjahr 2026
KAUFMAN & BROADBericht 2. Quartal 2026
Kongsberg GruppenBericht 2. Quartal 2026
Levi StraussBericht 2. Quartal 2026
Neobo FastigheterBericht 2. Quartal 2026
PriceSmartBericht 3. Quartal 2026
PURE CYCLE CORP. NEWBericht 3. Quartal 2026
Redde NorthgateBericht Geschäftsjahr 2026
TSURUHA HLDGS INC.Bericht 1. Quartal 2027
YOSHINOYA HOLDINGSBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Kongsberg Gruppen
Levis
Jet2 PLC
AZZ
Industrivärden A
PriceSmart
Redde Northgate
KAUFMAN & BROAD
Helen of Troy
Neobo Fastigheter
BELLSYSTEM24 HLDGS O.N.
PURE CYCLE CORP. NEW
YOSHINOYA HOLDINGS
ADMICOM OYJ
TSURUHA HLDGS INC.

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