Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 08.07.2026

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ADMICOM OYJ
|Bericht 2. Quartal 2026
|AZZ
|Bericht 1. Quartal 2027
|BELLSYSTEM24 HLDGS O.N.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Helen of Troy
|Bericht 1. Quartal 2027
|Industrivärden A
|Bericht 2. Quartal 2026
|Jet2 PLC
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|KAUFMAN & BROAD
|Bericht 2. Quartal 2026
|Kongsberg Gruppen
|Bericht 2. Quartal 2026
|Levi Strauss
|Bericht 2. Quartal 2026
|Neobo Fastigheter
|Bericht 2. Quartal 2026
|PriceSmart
|Bericht 3. Quartal 2026
|PURE CYCLE CORP. NEW
|Bericht 3. Quartal 2026
|Redde Northgate
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|TSURUHA HLDGS INC.
|Bericht 1. Quartal 2027
|YOSHINOYA HOLDINGS
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Rüstungskonzern will Montag an die BörseWas gegen die Aktie von SMAG sprichtgestern, 11:00 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.07.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.07.202606. Juli · onvista
Plus-Analysen
Rüstungskonzern will Montag an die BörseWas gegen die Aktie von SMAG sprichtgestern, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, SaabNato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsgestern, 10:20 Uhr · Reuters