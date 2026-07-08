Gericht untersagt Lufthansa bestimmte CO2-Aussage in Werbung

Berlin, 08. ⁠Jul (Reuters) - Die Lufthansa hat vor Gericht erneut eine Niederlage erlitten und darf nicht mit bestimmten Aussagen für umweltfreundliches Fliegen werben. Die Airline darf die Kundschaft nicht mehr damit locken, dass sie ihre "flugbezogenen CO2-Emissionen direkt während der Buchung durch den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) reduzieren" könne, sagte ‌eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Köln zu einem Urteil vom Mittwoch (Az. OLG Köln 6 U 68/25). Es handele sich um unlautere Werbung, die den Verbraucher irreführe und eine ⁠wesentliche Information ⁠vorenthalte - nämlich den genauen Zeitpunkt, wann SAF zum Einsatz komme.

Nachhaltige Flugkraftstoffe sind ein wichtiger Baustein, um Emissionen in der Luftfahrt zu senken. In der Praxis ist es bei den meisten Airlines so, dass man einen Aufpreis zahlt, den die Fluglinie nutzt, um SAF zu kaufen. Dieses ist deutlich teurer als herkömmliches Kerosin. Das SAF wird aber ‌nicht unbedingt beim gebuchten Flug getankt, sondern - oft ‌zeitlich verzögert - im Netz der Airline oder an einem anderen Flughafen eingesetzt.

DUH KRITISIERT "MARKETINGTRICK" - LUFTHANSA PRÜFT URTEIL

Das vermeintlich gute Gewissen, den eigenen Flug mit SAF unmittelbar klimaneutraler zu gestalten und dadurch ökologisch ⁠aufzuwerten, stelle für den umweltbewussten Durchschnittsverbraucher "ein wesentliches, oft entscheidendes Motiv dar, den nicht unerheblichen finanziellen ‌Aufpreis für diese Zusatzleistung zu zahlen", heißt ⁠es in der Urteilsbegründung. Bereits im Herbst 2025 hatte das Landgericht Köln einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) stattgegeben.

"Die Werbung der Lufthansa war ein irreführender Marketingtrick", erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch zum aktuellen Gerichtsbeschluss. Denn die Beimischung funktioniere nicht so, ‌wie von Lufthansa ursprünglich beworben. "Fliegen ist und ⁠bleibt eine der klimaschädlichsten Formen der ⁠Fortbewegung." Wenn die Lufthansa klimafreundlicheres Reisen anbieten wolle, müsse sie auf Kurzstreckenflüge verzichten.

Die Airline erklärte dazu: "Die jetzt getroffene Entscheidung des OLG betrifft Formulierungen auf unserer Webseite aus 2024, die wir bereits vor Verfahrensabschluss eigenständig überarbeitet hatten." Durch das Urteil bleibe es möglich, Kunden auf Lufthansa-Angebote zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten und weitere Wege zur Reduzierung der Klimawirkung von Flügen aufmerksam zu machen. "Klare, verständliche Information ist die Voraussetzung für ein aktives Engagement der Fluggäste für nachhaltigeres Fliegen." Die Lufthansa prüft nach eigenen Angaben ⁠noch, ob sie weitere Rechtsmittel einlegt.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)