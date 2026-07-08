Grüne bringen Reiches eigene EEG-Ideen in den Bundestag ein

Berlin, 08. ⁠Jul (Reuters) - Die Grünen im Bundestag erhöhen im Streit über die künftige Förderung von Ökostrom den Druck auf Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Die Oppositionsfraktion will die Koalition aus CDU/CSU und SPD zum Handeln ‌zwingen, indem sie in einem eigenen Gesetzentwurf zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) Vorschläge des Wirtschaftsministeriums aufgreift. Die Grünen-Abgeordneten Katrin Uhlig ⁠und Michael ⁠Kellner machten am Mittwoch deutlich, dass schnelles Handeln erforderlich sei. Die beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission für die Förderung laufe zum Jahresende aus. Ohne eine Neuregelung drohe für neue Wind- und Solaranlagen ab 2027 ein Förderstopp.

"Der Gesetzentwurf ist kein ‌grüner, sondern müsste zustimmungsfähig sein von CDU, ‌CSU und SPD, weil es eigentlich ihre Vorschläge sind", sagte Uhlig. Man sei "viel zu spät dran". Der Entwurf beschränke sich auf ⁠zwei von der EU geforderte Punkte: einen Mechanismus zur Abschöpfung ‌von Übergewinnen bei hohen Strompreisen (Differenzverträge) sowie ⁠sogenannte Resilienzausschreibungen. Diese sollen Lieferketten und die heimische Produktion stärken. Beide Punkte würden aus dem Reiche-Entwurf für eine weitergehende EEG-Reform ausgekoppelt.

Die Neuregelung der EEG-Förderung kommt seit ‌Monaten nicht voran. Reiches Ministerium ⁠hatte im März einen ersten ⁠Gesetzentwurf vorgestellt. Eine Einigung in der Regierung steht aber weiter aus. Das Wirtschaftsministerium ließ den Wirtschaftsausschuss des Bundestages auf Anfrage der Grünen nun wissen, der Referentenentwurf befinde sich in "konstruktiver und vertrauensvoller Abstimmung innerhalb der Bundesregierung". Man strebe ein "möglichst rasches Verfahren" an, um das Gesetz rechtzeitig zum 1. Januar 2027 in Kraft zu setzen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)