Hamburger Hochbahn setzt während der Ferien weniger Busse ein

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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Hochbahn stellt zum Sommerferienbeginn am Donnerstag den Fahrplan um und setzt bis Ende der Herbstferien weniger Busse ein. Die Änderungen betreffen 9 von 120 Buslinien, wie die Hochbahn mitteilte. Für alle anderen Linien gelten die regulären Fahrpläne.

Der Hochbahn zufolge sind die Fahrgastzahlen während der Ferien niedriger als während der restlichen Zeit. Untersuchungen sollen zeigen, dass die Fahrgastzahlen in den Sommerferien um bis zu 25 Prozent unter dem Jahresmittel liegen, weil etwa weniger Schüler unterwegs sind.

Die Änderungen betreffen die Linie X35, die sogenannten Metrobuslinien 4 bis 6, 17, 19 und 42 sowie die sogenannten Stadtbuslinien 143 und 162. Stadtbusse verfügen über ein dichteres Haltestellennetz als Metrobusse, die auf den stark frequentierten Strecken regelmäßig fahren.

Nach dem Ende der Sommerferien verkehren die Linie X35 und die Metrobuslinien 4 und 5 wieder häufiger. Die übrigen Anpassungen bleiben bis Ende der Herbstferien bestehen. Die Herbstferien enden am 30. Oktober./ho/DP/zb

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