Haustier-Aktien: Krisensicher & 30 Jahre Dauerwachstum? | Alex Fischer analysiert Heimtier-Sektor

Haustiere statt Kinder? 🐕 Warum der Heimtier-Sektor selbst in tiefsten Krisen wächst und wie das „Gillette-Modell“ beim Tierarzt für extreme Margen sorgt.



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► Darum geht's im Video: In dieser Analyse diskutieren Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) und Dividendeninvestor Alex Fischer den unaufhaltsamen Boom des Haustiermarktes. Die Branche wächst seit 30 Jahren ununterbrochen – getrieben vom demografischen Wandel und dem Trend, Tiere als vollwertige Familienmitglieder zu betrachten. Doch für Aktionäre birgt der Sektor ein strukturelles Problem: Dominante Giganten wie Mars sind oft in privater Hand und nicht börsennotiert, während bei Mischkonzernen wie Nestlé das lukrative Tierfutter-Geschäft im Gesamtumsatz verwässert wird.



Zudem nimmt Alex Fischer die enormen Burggräben im Segment Tiergesundheit ins Visier. Von unfassbaren 97 % Kundenbindung beim Tierarzt dank technischem „Gillette-Modell“ bis hin zu Pharma-Margen ohne das Preisdiktat der staatlichen Krankenkassen. Warum Asien der nächste große Wachstumsmotor ist und weshalb Direktinvestments in Tierversicherungen aktuell eine Herausforderung für Dividendenjäger bleiben. Die konkreten Einzelaktien und das genaue Timing-Modell teilt Alex exklusiv in seinem aktuellen Artikel im Anlegerclub.



Timestamps:

00:00 ► Branchenstabilität und Wachstum

00:23 ► Markttrends: Wachstum in Asien und Thailand

00:37 ► Veränderte Beziehung zu Haustieren in der Gesellschaft

01:40 ► Langfristiges Wachstum der Haustierbranche

02:10 ► Haustiere als Familienmitglieder und Ausgaben

03:26 ► Markentreue im Tierfuttermarkt

07:26 ► Kaufverhalten und Markenpräferenzen bei Tierfutter

11:33 ► Tiergesundheit: Medizin, Operationen und Versicherungen

11:58 ► Pharma und Diagnostik im Tierbereich

14:19 ► Marktstellung und Burggraben bei Tiermedikamenten

15:24 ► Preisentwicklung und Versicherungsmodelle

16:19 ► Regionale Unterschiede bei Tierversicherungen

18:03 ► Wachstumsmöglichkeiten und Investitionschancen



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🕐 Das Video wurde am 08.07.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

Allianz

WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005

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Colgate-Palmolive

WKN: 850565 | ISIN: US1941621039

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/850565-colgate-palmolive



General Mills

WKN: 853862 | ISIN: US3703341046

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/853862-general-mills



IDEXX Laboratories

WKN: 888212 | ISIN: US45168D1046

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/888212-idexx-laboratories



Nestlé

WKN: A0Q4DC | ISIN: CH0038863350

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0q4dc-nestle