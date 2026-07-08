IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics eröffnet neue Niederlassung in Hamilton, um seine radiopharmazeutische Accum-Plattform auszubauen

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics eröffnet neue Niederlassung in Hamilton, um seine radiopharmazeutische Accum-Plattform auszubauen

Montreal, QC, Kanada / 8. Juli 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das die nächste Generation onkologischer Präzisionstherapeutika unter Verwendung seiner eigenen Accum®-Technologie entwickelt, gab heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung im McMaster Innovation Park in Hamilton (Ontario) bekannt, was der Förderung der verstärkten Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen radiopharmazeutische Forschung und Geschäftsentwicklung dienen soll.

Hamilton hat sich zu einer führenden Drehscheibe Kanadas für radiopharmazeutische Innovationen entwickelt, wo erstklassige Kompetenzen zusammenkommen, die von der Isotopenproduktion über Radiopharmazeutika-Forschung, translationale Forschung und GMP-konforme Herstellung bis hin zur klinischen Umsetzung reichen. Mit der McMaster University als Anker sowie international anerkannten Einrichtungen und einem rasant wachsenden Ökosystem aus Radiopharmazieunternehmen bringt die Region Hamilton sich an der Spitze der Präzisionsmedizin der nächsten Generation in Stellung und trägt zugleich dazu bei, Kanada als Weltmarktführer auf diesem Gebiet zu etablieren.

Unsere Expansion in den McMaster Innovation Park trägt sowohl dem Wachstum unseres Unternehmens als auch der zunehmenden Dynamik unserer radiopharmazeutischen Programme Rechnung, so Sébastien Plouffe, Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. Diese strategische Positionierung ermöglicht es uns, im Zuge der Weiterentwicklung der Accum®-Plattform neue Kooperationen aufzubauen, auf hervorragendes Fachwissen zuzugreifen und die Grundlage, die wir für die Entwicklung der nächsten Generation von Präzisionsonkologie-Therapien schaffen, weiter zu stärken.

Im McMaster Innovation Park hat sich eine wachsende Community von Life Sciences-Innovatoren niedergelassen, die eine spezialisierte Infrastruktur und eine kollaborative Umgebung bietet, um wissenschaftliche Innovation und Kommerzialisierung zu forcieren. Wir heißen Defence Therapeutics mit Freude im McMaster Innovation Park willkommen. Unternehmen wie Defence stärken das kollaborative Innovationsökosystem, das zur Skalierung von Unternehmen und der Förderung von sich herausbildenden Stärken auf Gebieten wie Radiopharmazeutika und Präzisionsonkologie beiträgt. Wir freuen uns darauf, das anhaltende Wachstum und den weiteren Erfolg von Defence Therapeutics zu unterstützen, meint Dr. Gailene Tobin Vandenheuvel, CEO des McMaster Innovation Park.

Der neue Standort in Hamilton ergänzt die wachsenden Forschungskapazitäten von Defence und trägt der übergeordneten Strategie des Unternehmens Rechnung, die auf den Aufbau der wissenschaftlichen Infrastruktur, des Fachwissens und der Partnerschaften abzielt, die erforderlich sind, um das Potenzial seiner Accum®-Plattform über zahlreiche Anwendungen in der Präzisionsonkologie hinweg wie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), Radiopharmazeutika und andere komplexe Biologika zu maximieren. Um mehr zu erfahren oder Partnerschaftsmöglichkeiten zu prüfen, besuchen Sie bitte defencetherapeutics.com oder wenden Sie sich unter info@defencetherapeutics.com an uns.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Sébastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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