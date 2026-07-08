IRW-News: J2 Metals Inc.: J2 Metals startet eine Magnetik-Vermessung mittels UAV im Silber-Gold-Antimon-Projekt Sierra Plata im Bezirk Zacualpan-Taxco, Mexiko

IRW-PRESS: J2 Metals Inc.: J2 Metals startet eine Magnetik-Vermessung mittels UAV im Silber-Gold-Antimon-Projekt Sierra Plata im Bezirk Zacualpan-Taxco, Mexiko

Vancouver, British Columbia / 8. Juli 2026 / IRW-Press / J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO) (OTCQB: JTWOF) (FWB: OO10) (J2 oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Teams mobilisiert wurden, um eine hochauflösende geophysikalische Vermessung durch ein unbemanntes Luftfahrzeug (UAV) mit Magnetometer über seinem Silber-Gold-Antimon-Projekt Sierra Plata im Bezirk Zacualpan-Taxco im Bundesstaat Guerrero, Mexiko, durchzuführen. Die luftgestützte Magnetik-Vermessung wird von JM Geoconsultores aus Querétaro, Mexiko, durchgeführt und ist das erste geophysikalische Programm des Unternehmens in Sierra Plata.

Konzeption und Umfang der Vermessung

Die hochauflösende Vermessung der magnetischen Totalintensität (TMI) wird eine Fläche von ca. 1.885 Hektar im Projektgebiet Sierra Plata abdecken, was einer Gesamtlänge von 562 Linienkilometern, einschließlich der Verbindungslinien, entspricht. Das Programm wurde gemäß den internationalen Standards für luftgestützte Magnetik-Vermessungen konzipiert und weist die folgenden Schlüsselparameter auf:

- Erfassungsbereich der Vermessung: ca. 1.885 Hektar

- Gesamtlänge der Vermessungslinien: 562 Linienkilometer (einschließlich Verbindungslinien)

- Linienabstand: 50 Meter

- Abstand der Verbindungslinien: 500 Meter

- Flughöhe: 50 Meter über dem Boden

Die Datenerfassung erfolgt mit einem hochauflösenden, an einem UAV montierten Magnetometer, das auf einer DJI-Matrice-Plattform betrieben wird, wobei die Daten in Geosoft Oasis Montaj verarbeitet und ausgewertet werden. Zu den Ergebnissen gehören eine TMI-Anomaliekarte sowie eine Reihe gefilterter Produkte: Reduktion auf den Pol (RTP), analytisches Signal und erste vertikale Ableitung.

JM Geoconsultores wird am 8. Juli 2026 offiziell mit den Feldarbeiten starten, beginnend mit einer ersten Erkundung des Vermessungsgebiets, um die Zugänglichkeit zu prüfen, die Standortbedingungen zu beurteilen und den Einsatzplan vor Beginn der Datenerfassung zu finalisieren.

Auf dem Weg zu Bohrzielen

Die Ergebnisse der Magnetik-Vermessung sollen einen ersten Schritt zur Erstellung eines dreidimensionalen Strukturmodells des Projekts Sierra Plata darstellen und mit der laufenden geologischen und strukturellen Kartierung des Unternehmens am Boden verknüpft werden. Die Integration der geophysikalischen Flugdaten mit der Oberflächenkartierung soll dazu beitragen, epithermale Strukturziele zu identifizieren, die als Orientierung für ein eventuelles Bohrprogramm in dem Konzessionsgebiet dienen sollen.

Sobald die vertraglichen Ergebnisse der Vermessung vorliegen, plant J2, einen unabhängigen geophysikalischen Berater zu beauftragen, der eine 3D-Inversion der Magnetikdaten durchführen und ein Strukturmodell des Projekts erstellen soll. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieser integrierte, moderne geophysikalische und geologische Ansatz die Zielfestlegung entlang der strukturell kontrollierten Gangkorridore, die für Sierra Plata charakteristisch sind, erheblich verbessern wird.

Aktueller Stand der Exploration in Sierra Plata

Bei den Feldarbeiten in Sierra Plata gibt es an mehreren Fronten Fortschritte. Das technische Team des Unternehmens unter der Leitung von Carlos Cham, dem Country Manager für Mexiko, setzt die systematische geologische und strukturelle Kartierung, die Prospektion und die Gesteinsprobenahme im westlichen Teil des Konzessionsgebiets fort und lokalisiert und dokumentiert dabei historische Bergbauanlagen und Gangstrukturen. An der Oberfläche und in den historischen Bergbauanlagen wurden Gesteinsproben entnommen und zur Analyse eingereicht; die Ergebnisse werden nach ihrem Eingang in die Projektdatenbank des Unternehmens aufgenommen. Parallel dazu läuft das Genehmigungsverfahren für Bohrungen weiter, um ein zukünftiges erstes Bohrprogramm vorzubereiten. Weitere Ergebnisse und Auswertungen werden im Zuge der Arbeiten veröffentlicht.

Stellungnahme der Unternehmensleitung

Thomas Lamb, CEO von J2, äußerte sich dazu wie folgt: Diese Vermessung mit einem Drohnen-Magnetometer auf den Weg zu bringen, ist ein wichtiger nächster Schritt für Sierra Plata. Zum ersten Mal werden wir über moderne, hochauflösende geophysikalische Daten für das gesamte Projekt verfügen, die wir mit unserer Bodenkartierung kombinieren können, um ein echtes dreidimensionales Bild der Strukturen zu erstellen, in denen die Mineralisierung beherbergt ist. Genau diesen strukturellen Rahmen benötigen wir, um unsere Zielfestlegung zu fokussieren und das Projekt in Richtung Bohrungen voranzubringen. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sobald die Vermessung abgeschlossen ist und die Auswertung voranschreitet.

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Abbildung 1. Grenzen der Konzessionen des Projekts Sierra Plata und Erfassungsbereich der Magnetometer-Vermessung mit UAV-Drohne (gelbe Schraffur) mit Darstellung regionaler Erzgänge, interpretierter Verwerfungen, spektraler Alterationsanomalien und ehemals produzierender Minen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Graham Giles, P.Geo., Technical Advisor von J2 und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über das Projekt Sierra Plata

Das Projekt Sierra Plata ist ein 2.203 ha großes Silber-, Gold- und Antimonexplorationsprojekt in Zacualpan, einem der historisch bedeutsamsten epithermalen Bergbaugebiete Mexikos. Es umfasst fünf hochgradige, vormals produzierende Minen, die entlang regional ausgedehnter, strukturell kontrollierter Erzgangkorridore liegen. Jüngste Probenahmen aus Halden bei Sierra Plata ergaben Gehalte von bis zu 3.932 g/t AgÄq. Die Mineralisierung ist in quarzdominierten Erzgangsystemen enthalten, die feinkörnigen Sulfide mit damit einhergehendem Gold und Antimon enthalten, was auf ein epithermales System mit ausgeprägter vertikaler Metallzonierung hinweist. Die an der Oberfläche beobachteten Alterationsparagenesen, Erzgangstrukturen und Metallassoziationen stimmen mit einem oberflächennahen Ausbiss des epithermalen Systems überein, wobei der historische Abbau weitestgehend auf oberflächennahe Sohlen beschränkt war. Das Unternehmen geht davon aus, eine große Anzahl vorrangiger Ziele für Bohrbewertungen identifizieren zu können.

Über J2 Metals Inc.

J2 Metals Inc. (TSX-V: JTWO | OTCQB: JTWOF | FWB: OO10) ist ein Multi-Rohstoff-Explorationsunternehmen, das Silber-, Gold- und Antimonprojekte mit historischer Produktion oder bedeutsamen Bohrergebnissen in etablierten Bergbaugebieten in Mexiko, Québec und Alaska vorantreibt. Bei Sierra Plata in Zacualpan, Mexiko, einem der historisch produktivsten epithermalen Distrikte des Landes, ergaben die jüngsten Probenahmen auf den Halden Gehalte von bis zu 3.932 g/t AgÄq in fünf vormals produzierenden Silber-Gold-Minen. Die aktiven geologischen Kartierungen und das Bohrgenehmigungsverfahren sind im Gange. Auf dem Projekt Miniac im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec wurde bei einer kürzlich abgeschlossenen, 41 km umfassenden OreVision IP-Vermessung vielversprechende Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalien identifiziert, die mit zuvor identifizierten EM-Zielen übereinstimmen, was ein geplantes Phase-II-Bohrprogramm von bis zu 5.000 m auf einem weitestgehend unerprobten, 7 km umfassenden leitfähigen Horizont unterstützt.

Auf dem Projekt Napoleon im Distrikt Fortymile in Alaska, einem produktiven Seifenlager mit bis zu 1 Million oz an historischer Goldproduktion, ergaben Gesteinssplitterproben bis zu 596 g/t Gold, wobei historische Bohrungen von Teck und Kennecott Abschnitte von 8,9 g/t Gold auf 3 m und 0,9 g/t Gold auf 79 m meldeten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Lamb

CEO und Direktor

J2 Metals Inc.

E-Mail: info@j2metals.ca

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