IRW-News: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge Resources gibt die Übertragung der Eigentumsrechte an den Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla bekannt

IRW-PRESS: NatBridge Resources Ltd. : NatBridge Resources gibt die Übertragung der Eigentumsrechte an den Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla bekannt

BURNABY, BC - 8. Juli 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. (NatBridge oder das Unternehmen) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Rechtsansprüche und Eigentumsrechte an den untertägigen Mineralvorkommen auf den Parzellen 45 und 46 des Goldprojekts Cahuilla im Imperial County in Kalifornien (die Cahuilla-Beteiligungen) auf die Firma NatGold Integrity Vault LLC als designierte Verwahrungsstelle des NatGold Digital-Ökosystems (NatGold) übertragen hat. Die Übertragung erfolgte im Einklang mit der im Vorfeld bekannt gegebenen Vereinbarung zur Zertifizierung und Tokenisierung von NatGold-Ressourcen (NatGold Resource Certification & Tokenization Agreement) vom 10. November 2025.

NatGold hat die Prägung von 57.200 NATG-Token in Zusammenhang mit den Cahuilla-Beteiligungen bestätigt. Diese vorstehende Vereinbarung berechtigt NatBridge zum Erhalt von 73 % des Bruttoerlöses aus dem Verkauf solcher Token, abzüglich einer Marktliquiditätsgebühr von 15 % sowie der anfallenden Netzwerk- und Verwahrungsgebühren.

NatBridge wird keine NATG-Token halten, besitzen, ausgeben, vermarkten, verteilen oder anderweitig kontrollieren. Nach dem Verkauf der entsprechenden NATG-Token durch NatGold werden sämtliche dem Unternehmen zustehenden Erlöse im US-Dollar-Gegenwert ausbezahlt. Die Marktpreise der NATG-Token zu Beginn und danach, der Zeitpunkt und das Volumen allfälliger Token-Verkäufe sowie die daraus resultierenden Erlöse, die an NatBridge zu zahlen sind, werden von NatGold gemäß seinen bestehenden Protokollen, den Marktbedingungen sowie anderweitigen Faktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, festgelegt.

Die Cahuilla-Beteiligungen waren die ersten Beteiligungen an Mineralkonzessionen, die NatGold im Rahmen des NatGold-Zertifizierungs- und Tokenisierungsverfahrens gemäß der im Januar 2025 zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung zur Entwicklungszusammenarbeit (Collaborative Development Agreement) zur Bewertung vorgelegt wurden. Der Abschluss der Eigentumsübertragung stellt einen Meilenstein in der Umsetzung dieses Verfahrens dar und eröffnet dem Unternehmen einen zusätzlichen Weg, um aus bestimmten qualifizierten Beteiligungen an Mineralkonzessionen Werte zu realisieren.

Der Abschluss dieser ersten Eigentumsübertragung ist ein wichtiger Erfolg im Rahmen unserer Bemühungen, innovative Werte für unsere Aktionäre freizusetzen, so Stephen Moses, Chief Executive Officer von NatBridge. Unser Fokus ist nach wie vor darauf gerichtet, Chancen im Bereich von Mineralkonzessionen zu bewerten und zu nutzen und gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten der Vermarktung zu evaluieren.

Die NATG-Token werden von NatGold ausgegeben, nicht vom Unternehmen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere, digitale Vermögenswerte oder Token dar.

Über NatBridge Resources Ltd.

NatBridge Resources Ltd. (CSE: NATB) (OTCID: NATBF) (FWB: GI80) ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich auf die Auffindung, den Erwerb, die Evaluierung und den Ausbau von Mineralkonzessionen mit Potenzial für Goldfunde konzentriert. Das Unternehmen legt bei seiner Geschäftsstrategie Wert darauf, durch die Exploration, die fachliche Bewertung und den Ausbau von Mineralvorkommen einen entsprechenden Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen und seinen strategischen Zielen kann das Unternehmen für seine Mineralkonzessionen verschiedene Optionen der Vermarktung bzw. Monetarisierung in Erwägung ziehen, wie etwa Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Konzessionsveräußerungen, Joint Ventures sowie anderweitige Geschäftsvereinbarungen. Das Unternehmen kann außerdem Möglichkeiten zur Beteiligung am NatGold Digital-Ökosystem sondieren, sofern dies aus Sicht der Firmenführung im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre ist. Ziel von NatBridge ist es, ein Portfolio von Mineralkonzessionen aufzubauen bzw. zu erschließen und gleichzeitig ausreichend flexibel zu bleiben, um sich verschiedene Wege der Wertschöpfung aus diesen Assets offenzuhalten.

Im Namen des Boards

Stephen Moses, CEO & Direktor

NatBridge Resources Ltd.

Info@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9723

Investor Relations

IR@NatBridgeResources.com

+1 (778) 372-9062

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie plant, erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, schätzt, kann, wird, könnte, würde, dürfte, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der potenziellen Einnahme von Erlösen aus dem Verkauf von NATG-Token durch Dritte; des Zeitpunkts, des Volumens und der Preisgestaltung solcher Token-Verkäufe; der Fähigkeit des Unternehmens, Wert aus seinen Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten zu realisieren; künftiger Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsaktivitäten; potenzieller künftiger kommerzieller Vereinbarungen; der Beteiligung des Unternehmens am NatGold Digital-Ökosystem; seiner Geschäftsstrategie und -ziele; sowie regulatorischer Angelegenheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, darunter Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten aufrechtzuerhalten, der Leistung von Vertragspartnern, des Abschlusses geplanter geschäftlicher Vereinbarungen, des Erhalts erforderlicher Genehmigungen sowie des fortgesetzten Betriebs von Plattformen und Ökosystemen Dritter. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung, der Finanzierung, den Rohstoffpreisen, regulatorischen Änderungen, Genehmigungsanforderungen, betrieblichen und technischen Angelegenheiten, kommerziellen Vereinbarungen mit Dritten, Märkten für digitale Vermögenswerte und Tokenisierung, Tokenisierungsplattformen von Dritten sowie allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, ebenso wie jener Risikofaktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ offengelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und man sollte sich nicht vorbehaltlos auf sie verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Diese Pressemitteilung ist nicht als Empfehlung, Sponsoring oder Stellungnahme in Bezug auf digitale Vermögenswerte, Token oder Plattformen Dritter zu verstehen.

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