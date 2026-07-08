IRW-News: Verumo: Die Zeit drängt: EZB verlangt von Banken einen Plan gegen Cyberangriffe

IRW-PRESS: Verumo: Die Zeit drängt: EZB verlangt von Banken einen Plan gegen Cyberangriffe

Die EZB setzt Bank-Vorständen eine Frist: Bis Ende Oktober müssen sie einen Plan gegen KI-gestützte Cyberangriffe vorlegen. Parallel warnt der ESRB vor systemischen Risiken, Frankreich zieht bei Post-Quantum-Standards an.

Am Dienstag hat die Europäische Zentralbank einen ungewöhnlichen Schritt vollzogen. Claudia Buch, Chefin der EZB-Bankenaufsicht, schrieb persönlich an die Vorstandschefs der größten Geldhäuser der Eurozone und forderte sie auf, bis zum 31. Oktober einen konkreten Aktionsplan gegen KI-gestützte Cyberangriffe vorzulegen. Parallel dazu veröffentlichte der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) eine eigene Warnung vor systemischen Cyberrisiken durch neuartige KI-Modelle. Zwei Aufsichtsbehörden, ein Thema, ein Datum.

Warum Aufseher plötzlich vor der eigenen Technologie warnen.

Im Zentrum der Sorge steht eine neue Generation von KI-Modellen, die Softwareschwachstellen eigenständig aufspüren und in einem bislang unbekannten Tempo ausnutzen können. Die Zeitspanne zwischen der Entdeckung einer Sicherheitslücke und ihrer Ausnutzung verkürzt sich dadurch drastisch. Für Banken bedeutet das, dass Patches, die früher innerhalb von Wochen oder Monaten installiert wurden, künftig innerhalb weniger Stunden ausgerollt werden müssten.

Die EZB verlangt von den Instituten deshalb kurzfristig ein beschleunigtes Schwachstellenmanagement, den Ausbau KI-gestützter Erkennungs- und Abwehrfähigkeiten sowie eine Überprüfung der Risiken bei externen IT-Dienstleistern. Mittelfristig sollen die Banken ihre gesamte Infrastruktur modernisieren und veraltete Systeme ersetzen. Der ESRB, zuständig für die Überwachung von Risiken für das gesamte Finanzsystem statt einzelner Institute, ergänzt, dass die neuen Modelle langfristig zwar auch die Verteidigungsfähigkeit der Institute stärken dürften, kurzfristig aber ein klarer Vorteil bei den Angreifern liege

Ein nordamerikanisches Unternehmen setzt an dieser Lücke an.

An diesem Punkt setzt Integrated Cyber Solutions Inc. firmierend unter Integrated Quantum Technologies (ISIN: CA45828F1018, WKN: A3EGAC) an, allerdings mit einem anderen Ansatz als klassische Abwehrsysteme. Das nordamerikanische Unternehmen hat mit AIQu VEIL eine Plattform entwickelt, die sensible Daten schützt, sobald Unternehmen sie in eigene KI-Modelle einspeisen. Gezielte KI-Hackerangriffe erkennt oder wehrt die Software damit nicht ab. Zielgruppe in der frühen Kommerzialisierungsphase sind KI-Anwender allgemein, darunter auch Banken selbst, die zunehmend eigene KI-Modelle für Kreditprüfung, Betrugserkennung oder Risikoanalyse einsetzen. Daten werden beim Eingang in KI-Prozesse verschlüsselt und fragmentiert, sodass selbst bei einem erfolgreichen Zugriff nur wertlose Bruchstücke sichtbar werden. Erste interne Tests zeigen, dass Modelle, die auf geschützten Daten trainiert wurden, eine Genauigkeit von 99,25 Prozent erreichten, gegenüber 92,45 Prozent bei ungeschützten Rohdaten.

Diesen Punkt greift die EZB indirekt auf, wenn sie von den Banken verlangt, ihre Risikotoleranz auch mit Blick auf den internen Einsatz von KI-Modellen neu zu bewerten, etwa wenn sensible Kunden- oder Kreditdaten in Trainings- oder Analyseprozesse einfließen. Banken zählen damit potenziell selbst zur Zielgruppe von AIQu VEIL, auch wenn das Produkt in dieser frühen Phase nicht als Abwehrwerkzeug gegen gezielte KI-Hackerangriffe positioniert ist. Getragen wird die strategische Neuausrichtung von einem operativen Geschäft mit Managed Security Services und der Plattform SecureGuard360, das laufende Einnahmen und Kundenzugang sichert, während sich das Unternehmen zum Enterprise-Softwareanbieter entwickelt.

Die zweite Welle rollt bereits: Verschlüsselung wird neu gedacht.

Die EZB kündigt in ihrem Brief bereits den nächsten Schritt an: Ein separates Schreiben zur Bedrohung traditioneller Verschlüsselungsverfahren durch die fortschreitende Entwicklung von Quantencomputern soll folgen. Frankreichs Cybersicherheitsbehörde ANSSI ist diesem Thema bereits einen Schritt voraus. Ab 2027 will die Behörde keine Sicherheitsprodukte mehr zertifizieren, die nicht quantenresistente Verschlüsselung unterstützen, Unternehmen sollten laut ANSSI bis 2030 auf quantensichere Produkte umgestellt haben.

Der Name des Unternehmens verweist nicht zufällig auf diese Entwicklung. Post-Quantum-Sicherheit wäre damit fester Teil der langfristigen Produktstrategie von Integrated Quantum Technologies, sollte sich diese regulatorische Dynamik wie in Frankreich auch in anderen Jurisdiktionen durchsetzen.

Warum das Zeitfenster für die Aktie jetzt zählt.

Im Mai 2026 schloss das Unternehmen eine überzeichnete Privatplatzierung über rund 5 Millionen Einheiten zu je 0,50 CAD ab, der Bruttoerlös von rund 2,5 Millionen CAD fließt in die Weiterentwicklung von AIQu VEIL. Gehandelt wird die Aktie an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel ICS, in Frankfurt unter Y4G. Bei einem Kurs von rund 0,70 CAD (Stand: 30. Juni 2026) liegt die Marktkapitalisierung bei rund 52 Millionen CAD, ein überschaubarer Wert angesichts der Positionierung an der Schnittstelle von KI-Regulierung, Datenschutz und Post-Quantum-Sicherheit. Spezialisierte Wettbewerber wie Protopia AI, Anonomatic oder Privacy Dynamics arbeiten an ähnlichen Fragestellungen, die breiten Cybersicherheitsanbieter Palo Alto Networks und CrowdStrike adressieren diese Nische bislang nicht gezielt.

Sollten Banken und andere regulierte Unternehmen als Reaktion auf die Vorgaben der EZB verstärkt in den Schutz sensibler Daten investieren, die in eigene KI-Prozesse einfließen, dürfte das der Nachfrage nach Plattformen wie AIQu VEIL zugutekommen. Zahlende Enterprise-Kunden aus regulierten Branchen wären der nächste logische Schritt und könnten die aktuelle Bewertung schnell relativieren. Anleger, die auf das Zusammenspiel aus KI-Regulierung, Datenschutzdruck und der aufziehenden Post-Quantum-Welle setzen, dürften den weiteren Geschäftsverlauf von Integrated Quantum Technologies mit besonderem Interesse verfolgen.

Integrated Quantum Technologies gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Technologieaktien und im speziellen für den Wachstumsmarkt Cybersicherheit, Künstliche Intelligenz und Quantum Computing interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/integrated-cyber-solutions-inc) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

Integrated Cyber Solutions d/b/a Integrated Quantum Technologies

WKN: A3EGAC

ISIN: CA45828F1018

CSE: ICS

FRA: 6MQ

Kurs (07.07.2026): 0,70 CAD

Anzahl Aktien (Stand Mai 2026): ca. 74,7 Mio.

Market Cap (07.07.2026): ~52 Mio. CAD

Webseite: www.integratedquantum.com

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