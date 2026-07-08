IRW-News: Verumo: Spezialkommando im Beirat: Sekur Private Data nimmt den US-Sicherheitsmarkt für Behörden ins Visier

IRW-PRESS: Verumo: Spezialkommando im Beirat: Sekur Private Data nimmt den US-Sicherheitsmarkt für Behörden ins Visier

Ein Beratergremium aus Spezialkräfte-Kommando, Geheimdienst und Außenministerium entsteht binnen weniger Monate. Was hinter dieser Personalstrategie von Sekur Private Data steckt und warum der US-Behördenmarkt für sichere Kommunikation gerade in Bewegung gerät.

Behörden, Militär und Nachrichtendienste in den USA suchen nach Kommunikationslösungen, die außerhalb der Infrastruktur großer amerikanischer Technologiekonzerne betrieben werden. Der Diebstahl von SIM-Karten-Identitäten zur Umgehung von Sicherheitsabfragen, computergestützte Täuschungsversuche per E-Mail und die Frage, wer im Ernstfall Zugriff auf gespeicherte Kommunikationsdaten erhält, treiben diese Nachfrage. Wer sich in diesem Segment positionieren will, braucht vor allem eines: Zugang zu den richtigen Entscheidern in Behörden und Streitkräften. Dieser Zugang entsteht meist über Jahre gewachsene Netzwerke, nicht über Werbung oder Preislisten.

Sekur Private Data (ISIN: CA81607F1036 | WKN: A3DKJ0), ein in der Schweiz gehostetes Kommunikationsunternehmen mit operativer Zentrale in Miami, hat sich diese Netzwerke in den vergangenen Monaten gezielt eingekauft. Das Ergebnis ist ein Beratergremium, das in dieser personellen Dichte selten bei einem Unternehmen dieser Marktkapitalisierung zu finden ist.

Personalaufbau in mehreren Wellen

Im April holte Sekur mit Philip Oakley und Kenneth Rogers zwei Fachleute mit langjähriger Erfahrung im Vertrieb an US-Bundesbehörden an Bord. Kurz darauf kam John T. Lewis hinzu, ein ehemaliger leitender Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, der bei Sekur zugleich die Position des Technikvorstands übernahm. Ende April folgte Generalleutnant Raymond Palumbo, ein pensionierter Drei-Sterne-General der US Army, als Vorsitzender des strategischen Beratergremiums des Unternehmens. Im Juni kamen Nathan Price als Sonderberater für Diplomatie und Nachrichtendienste sowie Annette Redmond hinzu, die 40 Jahre im Dienst der US-Regierung stand, zuletzt als stellvertretende Staatssekretärin im Außenministerium.

Nun erweitert Sekur diese Struktur noch um ein zweites, eigenständiges Gremium mit dem Namen OpsTech. Neues Mitglied ist Rafael Beltran, der beim US-Kommando für Spezialoperationen (SOCOM) als leitender technischer Berater tätig war und dort die Kommunikation zwischen Führungsebene und Einsatzkräften in 22 Ländern verantwortete. Beltran verfügt über die höchste in den USA vergebene Sicherheitsfreigabe für Zugang zu sensiblen Nachrichtendienstinformationen. Seine Rolle geht über die eines repräsentativen Beirats hinaus: Er bringt operative Anforderungen aus dem Feldeinsatz direkt in die Produktentwicklung ein und begleitet die Entwicklung eines mobilen, geländetauglichen Routers für den Einsatz vor Ort. Damit ergänzt Sekur seine bisherige Softwarepalette aus verschlüsselter Sprach-, Video- und Textkommunikation erstmals um ein Hardwareprodukt.

Die Aufteilung in zwei Gremien folgt einer klaren Arbeitsteilung. Das strategische Board mit Palumbo, Lewis, Redmond, Oakley und Rogers deckt Führungsebene, Diplomatie und den formalen Vertriebsweg in Behörden ab. Das OpsTech-Gremium um Beltran bringt nun potenziell solche Nutzer ein, die Kommunikationstechnik unter realen Einsatzbedingungen verwenden, etwa bei Spezialoperationen im Feld.

Rechtlicher Rahmen für Vertrieb gestärkt

Parallel zum Personalaufbau hat Sekur die vertriebliche Basis gestärkt. Über einen bestehenden Rahmenvertrag mit der US-Bundesbeschaffungsbehörde GSA verkauft das Unternehmen bereits direkt an Bundesbehörden, ohne für jeden Auftrag ein neues Vergabeverfahren durchlaufen zu müssen. Hinzu kommen zwei Vertriebspartnerschaften im Verteidigungssegment, darunter mit dem auf Behördenkunden spezialisierten Anbieter Elyon International. Auf der Fachkonferenz SOF Week 2026 in Tampa, einem der wichtigsten Branchentreffen für Spezialkräfte-Ausrüster, präsentierte Sekur seine Lösungen direkt vor Beschaffungsverantwortlichen des SOCOM.

Netzwerk eröffnet neue Umsatzchancen

Der Aktienkurs hat auf die bisherigen Personalmeldungen bislang nur verhalten reagiert, und Sekur bewegt sich mit einer Marktkapitalisierung im niedrigen zweistelligen Millionenbereich weiterhin außerhalb der Wahrnehmung der meisten Anleger. Mehrere Kapitalerhöhungen der vergangenen zwölf Monate sichern die Liquidität des Unternehmens. Entscheidend wird nun, wie schnell das aufgebaute Netzwerk in konkrete Vertragsabschlüsse mündet.

Sekur hat sich in wenigen Monaten ein Beraternetzwerk geschaffen, das dem Unternehmen Türen öffnet, die für die meisten Anbieter dieser Größe verschlossen bleiben: SOCOM, CIA, State Department und US Army sitzen jetzt mit am Tisch. Der für September angekündigte vollständige Ausbau der Kommunikationsplattform SekurOne und die ersten Auslieferungen des neuen taktischen Routers bringen das Unternehmen in die entscheidende Umsatzphase. Die Geschäftszahlen am 6. August liefern den nächsten konkreten Anhaltspunkt dafür, wie weit Sekur auf diesem Weg bereits vorangekommen ist.

Sekur Private Data gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Cybersecurity-Aktien interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/sekur-private-data-ltd) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail.

Aktiendaten und Finanzierung

Sekur Private Data Ltd.

WKN: A3DKJ0-

ISIN: CA81607F1036-

CSE: SKUR-

FRA: GDT0

Kurs (07.07.2026): 0,05 CAD

Webseite: https://sekurprivatedata.com/

Kontaktadresse:

Munsch International LTD

Tavgetou 19

7100 Aradippou, Zypern

Email: info@verumo.de

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