Kein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!
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Fast aus dem Nichts kündigt US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran auf. Die Rally an den Börsen wird damit ausgebremst. Und wieder hätte man es ahnen müssen.
Quelle: Joseph Sohm/ Shutterstock
Vor gerade mal gut einer Woche noch lobte der US-Präsident die Verhandlungen mit dem Iran. Von „sehr guten Treffen“ redete Donald Trump. An diesem Mittwoch kam eine Wende, die schärfer nicht sein könnte.
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