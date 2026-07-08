Neue Angriffe auf Iran

Kein Ärger mehr mit Trump? Wieder falsch gedacht!

onvista · Uhr

Fast aus dem Nichts kündigt US-Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran auf. Die Rally an den Börsen wird damit ausgebremst. Und wieder hätte man es ahnen müssen.

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Quelle: Joseph Sohm/ Shutterstock

Vor gerade mal gut einer Woche noch lobte der US-Präsident die Verhandlungen mit dem Iran. Von „sehr guten Treffen“ redete Donald Trump. An diesem Mittwoch kam eine Wende, die schärfer nicht sein könnte.

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