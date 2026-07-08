Wer ohnehin über einen Kontowechsel nachdenkt, findet bei der comdirect derzeit eine attraktive Neukundenaktion. Je nach gewähltem Kontomodell erhalten Neukunden 100 € oder sogar 150 € Prämie. Zum Girokonto* gehören außerdem ein kostenloses Tagesgeldkonto mit 1,75 % Zinsen p. a., eine kostenlose Visa-Debitkarte sowie eine moderne Banking-App. Wer sich für das Girokonto Extra entscheidet, erhält zusätzlich eine Visa-Kreditkarte.

Das Wichtigste in Kürze Bis zu 150 € Prämie für Neukunden

Girokonto Aktiv bei aktiver Nutzung dauerhaft kostenlos

Girokonto Extra aktuell 12 Monate kostenlos

Kostenloses Tagesgeldkonto mit 1,75 % Zinsen p. a.

Kostenlose Visa-Debitkarte bei beiden Kontomodellen

Girokonto Extra zusätzlich mit Visa-Kreditkarte

Auslandszahlungen mit der Visa-Debitkarte kostenlos

Aktion gültig bis 31.08.2026

Welches comdirect Girokonto passt zu dir?

Girokonto Aktiv: Das kostenlose Girokonto für den Alltag

Das Girokonto Aktiv* ist bei aktiver Nutzung dauerhaft kostenlos und richtet sich an alle, die ihre täglichen Bankgeschäfte digital erledigen möchten. Zum Leistungsumfang gehören unter anderem eine kostenlose Visa-Debitkarte, ein kostenloses Tagesgeldkonto mit aktuell 1,75 % Zinsen p. a., mobiles Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay sowie drei kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat. Neukunden können sich bei Erfüllung der Aktionsbedingungen außerdem 100 € Prämie sichern.

Girokonto Extra: Mehr Leistungen und 150 € Prämie

Wer zusätzlich eine Kreditkarte nutzen möchte, sollte sich das Girokonto Extra ansehen. Dieses beinhaltet neben der Visa-Debitkarte auch eine Visa-Kreditkarte und ermöglicht bis zu fünf kostenlose Bargeldabhebungen pro Monat. Im Rahmen der aktuellen Aktion ist das Girokonto Extra* für die ersten zwölf Monate kostenlos. Ab dem 13. Monat beträgt die Kontoführungsgebühr 2,99 € pro Monat, die Visa-Kreditkarte bleibt dabei ohne zusätzliche Kosten enthalten. Neukunden erhalten bei Erfüllung der Aktionsbedingungen 150 € Prämie.

So sicherst du dir die Prämie

Je nach gewähltem Kontomodell fällt auch die Neukundenprämie unterschiedlich aus. Beim Girokonto Aktiv* erhalten Neukunden 100 €, beim Girokonto Extra* sind es 150 €.

Voraussetzung ist, dass du während der Kontoeröffnung der Zusendung von Werbeinformationen per E-Mail zustimmst. Außerdem müssen in mindestens zwei der ersten vier Monate nach der Kontoeröffnung jeweils mindestens 700 € auf dem neuen Girokonto eingehen – beispielsweise als Gehalt, Rente oder BAföG. Die Prämie wird im vierten Monat nach der Kontoeröffnung auf das Girokonto überwiesen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die in den vergangenen sechs Monaten kein Kunde der comdirect waren. Die vollständigen Antragsdaten müssen bis spätestens 31. August 2026 bei der comdirect eingegangen sein.

Weitere Vorteile des comdirect Girokontos

Neben der Neukundenprämie überzeugt das comdirect Girokonto mit einer modernen Banking-App, mobilem Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay, Echtzeitüberweisungen sowie einem kostenlosen Tagesgeldkonto mit aktuell 1,75 % Zinsen p. a. Wer zusätzlich Wertpapiere handeln möchte, kann das Girokonto unkompliziert mit einem Depot der comdirect kombinieren.

Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Girokonto Aktiv* eignet sich besonders für alle, die ein dauerhaft kostenloses Girokonto mit den wichtigsten Banking-Funktionen suchen und regelmäßig mindestens 700 € Geldeingang auf ihrem Konto haben.

Das Girokonto Extra* richtet sich dagegen an Kunden, die zusätzlich eine Visa-Kreditkarte nutzen möchten und von der aktuellen Aktion mit 150 € Prämie sowie zwölf Monaten kostenloser Kontoführung profitieren möchten. Nach Ablauf des Aktionszeitraums beträgt die Kontoführungsgebühr 2,99 € pro Monat.

Fazit

Mit der aktuellen Neukundenaktion bietet die comdirect ein attraktives Gesamtpaket für alle, die ihre Bankverbindung wechseln möchten. Während das Girokonto Aktiv* mit kostenloser Kontoführung und 100 € Prämie überzeugt, erhalten Neukunden beim Girokonto Extra* 150 €, eine Visa-Kreditkarte sowie zwölf Monate kostenlose Kontoführung. Ab dem 13. Monat kostet das Girokonto Extra 2,99 € pro Monat. Zusammen mit dem kostenlosen Tagesgeldkonto, der modernen Banking-App und den umfangreichen Funktionen einer der größten Direktbanken Deutschlands gehört das Angebot aktuell zu den interessantesten Girokonto-Aktionen am Markt.