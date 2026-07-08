Le Pen will auch nach Urteil 2027 zur Präsidentenwahl antreten

Paris, 07. ⁠Jul (Reuters) - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will ungeachtet ihrer bestätigten Verurteilung wegen der Veruntreuung von EU-Geldern im kommenden Jahr bei der Präsidentenwahl antreten. "Heute Abend bin ich Kandidatin für die Präsidentschaftswahl", sagte sie ‌am Dienstag Stunden nach dem Urteil eines Berufungsgerichts in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1. Sie kündigte Revision an. Das Gericht ⁠hatte zwar ⁠das ursprüngliche Urteil bestätigt, ein fünfjähriges Verbot zur Ausübung öffentlicher Ämter jedoch reduziert.

Die Richter ordneten am Dienstag eine 45-monatige Ämtersperre an, setzten aber davon 30 Monate zur Bewährung aus. Grundsätzlich könnte Le Pen somit bei der Wahl 2027 wieder kandidieren, da sie ‌die verbliebene 15-monatige Sperre bereits verbüßt hat. ‌Allerdings verhängten die Richter auch eine dreijährige Haftstrafe. Zwei Jahre davon wurden zwar zur Bewährung ausgesetzt, für das verbleibende Jahr muss Le Pen ⁠jedoch eine elektronische Fußfessel tragen. Diese Anordnung dürfte den Wahlkampf politisch ‌und logistisch deutlich erschweren. Le Pen ⁠selbst hatte erklärt, sie würde nur ungern unter elektronischer Überwachung antreten.

Hätte Le Pen auf eine Kandidatur 2027 verzichtet, wäre voraussichtlich ihr 30-jähriger Protegé Jordan Bardella für die Partei Rassemblement ‌National (RN) angetreten. Einigen Umfragen zufolge ⁠liegt er in der Wählergunst derzeit ⁠vor Le Pen. Er vertritt in Wirtschaftsfragen einen marktliberaleren Kurs als seine Förderin, was parteiintern jedoch für Diskussionen sorgt.

Le Pen war im März 2025 wegen Veruntreuung von EU-Geldern in Millionenhöhe verurteilt und mit sofortiger Wirkung für fünf Jahre von der Ausübung öffentlicher Ämter ausgeschlossen worden. Dadurch schien ihr die seit langem geplante vierte Kandidatur für den Élysée-Palast zunächst verwehrt. Le Pen ⁠hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

(Bericht von: Juliette Jabkhiro und Ingrid MelanderBearbeitet von Scot W. Stevenson und Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)