Lufthansa: Warum die Rally jetzt Gegenwind bekommt

Was bewegt die Aktie?

Citi stuft die Lufthansa von Neutral auf Verkaufen und hebt das Kursziel leicht von 8,20 Euro auf rund 8,70 Euro an. Die Analysten bevorzugen den Konkurrenten IAG, weil dieser eine niedrigere Bewertung, eine bessere Profitabilität, eine höhere Cashflow-Generierung und eine geringere Verschuldung bietet. Der Anstieg von sieben Euro auf über zehn Euro habe bereits viel Positives eingepreist.

Auch Barclays bleibt bei einem Underweight-Rating und hebt das Kursziel lediglich von 6,80 Euro auf 7,75 Euro an. Auf dem erreichten Niveau sehen die Analysten wenig Spielraum nach oben. Das Umfeld bleibt anspruchsvoll: Das Wirtschaftswachstum in Europa ist schwächer als in den USA, und die wieder aufflammenden Risiken im Nahen Osten bremsen die Nachfrage. Steigende Energiepreise treiben zudem die Kerosinkosten und belasten die Margen.

Martins Einschätzung

Die Argumente der Analysten kann ich nachvollziehen. Die Aktie hat sich seit 2025 knapp verdoppelt, und das in einem Umfeld, das für europäische Fluggesellschaften alles andere als ideal ist. Dass der Kurs den heutigen Rückgang von 4,6 Prozent so stabil verkraftet, werte ich angesichts der schwierigen Ausgangsbasis dennoch als achtbar.