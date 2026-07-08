Merz bei Nato-Gipfel: "Russland hat keine Chance"

Ankara/Berlin, 08. ⁠Jul (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz sagt der Ukraine beim Nato-Gipfel in Ankara weitere Unterstützung zu und schließt einen Erfolg Russlands mit dessen Angriffskrieg aus. "Wir werden der Ukraine weiter helfen", sagte ‌Merz am Mittwoch vor Beginn von Beratungen der 32 Staats- und Regierungschefs der Allianz. "Russland hat keine Chance, diesen ⁠Krieg zu ⁠gewinnen", betonte der Kanzler. "Sie werden die Kriegsziele nicht erreichen, und je schneller wir diesen Krieg beenden, umso besser ist es für Europa, umso besser ist es für Russland und umso besser ist es für den Frieden ‌in der Welt."

Der Kanzler verwies auf ‌die jüngste gemeinsame europäische Initiative, nach der die Ukraine in diesem und nächstem Jahr jeweils mit 70 Milliarden Euro weiter ⁠unterstützt werde. "Es liegt jetzt ausschließlich an Russland, diesen Krieg zu ‌beenden", betonte Merz. "Und dafür werden ⁠wir heute noch einmal auch alles tun, um das zu erreichen und auch eine klare Botschaft an Moskau richten." Der Kreml hatte am Dienstag erklärt, ‌Russland werde den Verlauf des ⁠Nato-Gipfels aufmerksam beobachten.

US-Präsident Donald Trump, ⁠der an dem Nato-Gipfel in Ankara teilnimmt, hatte sich vor Beginn des Treffens noch einmal zuversichtlich geäußert, dass ein Ende des russischen Angriffskriegs absehbar sei. Er habe erneut mit den Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, gesprochen. "Ich denke, sie beide wollen einen Deal machen", sagte Trump in Ankara. "Ich denke, ⁠wir werden den schließen, hoffentlich bald."

(Bericht von Alexander Ratz, Humeyra Pamuk, Dmitry AntonovRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)