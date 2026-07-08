Merz: Zustimmung von Trump zu Spanien in Nato-Beratungen

ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat laut Kanzler Friedrich Merz (CDU) die von Spanien angekündigten Anstrengungen zur Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben wohlwollend zur Kenntnis genommen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez habe noch einmal dargelegt, dass seine Regierung "jetzt wirklich größte Kraftanstrengungen unternimmt", sagte er zum Abschluss des Nato-Gipfels in der türkischen Hauptstadt Ankara. Dies sei "auch auf große Zustimmung von Trump in der Sitzung gestoßen".

Er könne nur wiedergeben, was er in der Sitzung selbst erlebt habe, sagte der Bundeskanzler. "Das ist für mich der Maßstab des Umgangs, wie wir auch in diesen Gremien, wie wir in solchen Sitzungen miteinander und übereinander sprechen", fügte Merz hinzu. "Und da kann ich nichts finden, was für mich Anlass wäre zur Kritik."

Trump hatte Spanien beim Nato-Gipfel in Ankara Spanien hart attackiert und einen Abbruch der Handelsbeziehungen angekündigt, weil das Land das Nato-Ziel von fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben ablehnt und den USA die Nutzung von Stützpunkten für den Iran-Krieg verweigert hatte./bk/DP/jha