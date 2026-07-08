Aktie aus dem S&P 500

Meta: Das eigene KI-Bildmodell macht unabhängiger

onvista · Uhr

Die Meta-Aktie zeigt sich im schwachen Markt robust. Das Unternehmen rollt ein eigenes KI-Bildmodell aus, das direkt aus dem Meta-KI-Chat kommt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 bleibt Meta zugleich der am niedrigsten bewertete der großen Techkonzerne.

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Was bewegt die Aktie?

Meta bringt sein erstes eigenes KI-Bildmodell, das direkt aus dem hauseigenen Large-Language-Model stammt. Nutzer können damit Bilder aus Texten erstellen oder bestehende Bilder bearbeiten. Verfügbar sein soll die Funktion in Facebook, Instagram und WhatsApp.

Für Meta bringt das zwei Vorteile. Das Unternehmen macht sich unabhängiger von Fremdprodukten und arbeitet mit dem eigenen Modell statt mit Drittanbietern. Zugleich können Werbekunden künftig Marketingbilder vollautomatisiert über die Meta-eigene Plattform erstellen. Das spricht dafür, dass die Margen weiter steigen.

Die Bewertung ist der zweite Kernpunkt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 19 ist Meta die am niedrigsten bewertete der großen Hyperscaler-Aktien und die einzige mit einem PEG-Verhältnis unter eins. Ist viel Negatives eingepreist, treffen schwache Nachrichten die Aktie kaum noch, während positive Überraschungen den Kurs stützen.

Martins Einschätzung

Die günstige Bewertung und die robuste Kursreaktion sind für mich ein gutes Zeichen. Schlechte Nachrichten schlagen kaum noch durch, positive Impulse wie das eigene KI-Bildmodell werden dagegen honoriert. Das könnte ein erstes Signal sein, dass die größere Korrektur bei Meta durch ist.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
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