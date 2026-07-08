Paris, ⁠08. Jul (Reuters) - Der Internetkonzern Meta muss die Verhandlungen über die Nutzung von Inhalten französischer Medienhäuser auf Anordnung der Behörden wieder aufnehmen. Die ‌Facebook-Mutter nutze bei der bisher diskutierten Methodik zur Berechnung der Gebühren mutmaßlich ihre marktbeherrschende Stellung ⁠aus, ⁠teilte die französische Wettbewerbsaufsicht am Mittwoch mit. Meta lehne Gespräche zwar nicht prinzipiell ab, weigere sich aber, über alternative Bezahlmodelle zu diskutieren, betonte Behördenchef Benoit Coeure bei einer ‌Pressekonferenz.

Nach europäischem Recht dürfen Printmedien ‌eine Vergütung für die digitale Nutzung ihrer Inhalte verlangen. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Meta und ⁠den französischen Verbänden DVP und APIG, die ‌unter anderem die Zeitungen "Les ⁠Echos" und "Le Monde" vertreten, war 2024 ausgelaufen. Die Gespräche über eine Neuauflage des Abkommens scheiterten bislang am Streit über die ‌Höhe der Gebühren. ⁠Daher haben die Verlage ⁠seither keinerlei Zahlungen erhalten. In den vergangenen Jahren haben weltweit zahlreiche Medienhäuser Technologiekonzerne wegen unerlaubter Nutzung ihrer Inhalte auf Online-Plattformen sowie für das Training Künstlicher Intelligenz (KI) verklagt.

(Bericht von Forrest Crellin; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)