Micron: Den Rücksetzer sehe ich als klare Kaufchance

Was bewegt die Aktie?

Micron, Samsung und SK Hynix bilden das Dreigestirn im Speichermarkt und reagieren aktuell nahezu gleich. Entscheidend ist die langfristige Wende bei den Speicherpreisen. Über viele Jahre fiel der Preis pro Gigabyte. Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 hat sich diese Entwicklung umgekehrt, seitdem steigen die Preise. Ein Ende dieser Bewegung ist bis 2028 nicht in Sicht.

Die Bewertung ist auffällig niedrig. Micron notiert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,5. Im Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag der Wert bei 17, seit Juni des Vorjahres bei 12. Analysten erwarten für dieses und die kommenden Jahre weiter steigende Gewinne, und ihre Kursziele sind zuletzt gestiegen. Für ein Unternehmen mit dieser Gewinnentwicklung ist die Aktie damit schlicht zu billig.

Charttechnik

Die nächsten Unterstützungen liegen klar zwischen 800 und 900 Dollar. Dieser Bereich ist das idealtypische Einstiegslevel. Hält der Test dieser alten Trendlinie, bestehen gute Chancen auf einen zügigen Anstieg zurück in Richtung 1.200 Dollar und höher.

Martins Einschätzung

Ich maße mir nicht an, das kurzfristige Tief zu bestimmen. Entscheidend ist für mich die fundamentale Entwicklung im Verhältnis zur Bewertung. Auf dem 900er-Kurslevel sehe ich Einstiegskurse und halte den Rücksetzer für eine klare Chance.