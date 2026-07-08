Micron-Ford-Deal, Vonovia gibt nach, Amazon leiht Milliarden

Vonovia: Zinsangst zurück im DAX
Steigende Ölpreise bringen neue Inflationssorgen an den Markt – und genau das trifft zinssensitive Immobilienwerte besonders hart. Wir schauen, ob die jüngste Erholung bei Vonovia nur pausiert oder ob der Sektor wieder stärker hinterfragt wird.
Micron: Ford-Deal stärkt die Memory-Story
Micron meldet eine langfristige Liefervereinbarung mit Ford – und das in einem Umfeld, in dem Speicher für Autos, KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur immer wichtiger wird. Warum dieser Deal mehr sein könnte als nur eine weitere Branchenmeldung.
Amazon: Milliarden vom Anleihemarkt
Amazon will mindestens 25 Milliarden Dollar über Anleihen aufnehmen – und die Nachfrage soll deutlich höher liegen. Wir ordnen ein, warum der Kapitalbedarf der großen Tech-Konzerne immer stärker mit KI, Cloud und Rechenzentren verknüpft ist.
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