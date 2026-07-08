Märkte heute

Micron-Ford-Deal, Vonovia gibt nach, Amazon leiht Milliarden

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Carl Zeiss Meditec, Talanx, Lufthansa, RWE, Vonovia, Penguin Solutions, Meta, SpaceX, Samsung, Micron und Amazon.

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Vonovia: Zinsangst zurück im DAX

Steigende Ölpreise bringen neue Inflationssorgen an den Markt – und genau das trifft zinssensitive Immobilienwerte besonders hart. Wir schauen, ob die jüngste Erholung bei Vonovia nur pausiert oder ob der Sektor wieder stärker hinterfragt wird.

Micron: Ford-Deal stärkt die Memory-Story

Micron meldet eine langfristige Liefervereinbarung mit Ford – und das in einem Umfeld, in dem Speicher für Autos, KI-Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur immer wichtiger wird. Warum dieser Deal mehr sein könnte als nur eine weitere Branchenmeldung.

Amazon: Milliarden vom Anleihemarkt

Amazon will mindestens 25 Milliarden Dollar über Anleihen aufnehmen – und die Nachfrage soll deutlich höher liegen. Wir ordnen ein, warum der Kapitalbedarf der großen Tech-Konzerne immer stärker mit KI, Cloud und Rechenzentren verknüpft ist.

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Carl Zeiss Meditec (ADR)

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