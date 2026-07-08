Nach Sicherheitsüberprüfung - OpenAI veröffentlicht neue KI-Version

Bangalore, 08. Jul (Reuters) - OpenAI hat von der US-Regierung die Freigabe für die Veröffentlichung der neuesten KI-Modelle erhalten. Die drei Varianten von GPT-5.6 würden am Donnerstag freigeschaltet, teilte das Startup am Dienstag (Ortszeit) in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. "Sol" sei die leistungsstärkste Version der neuen KI und "Luna" die preisgünstigste Option. Dazwischen rangiere "Terra". Das Nachrichtenportal Axios hatte zuerst über die Pläne berichtet.
OpenAI musste die Veröffentlichung von GPT-5.6 auf Anordnung der US-Behörden verschieben. Stattdessen erhielten ausgewählte Tester Zugriff auf die KI, um mögliche Sicherheitsrisiken zu bewerten. Die USA befürchten, dass die Technologie von Staaten wie China oder Russland für militärische oder geheimdienstliche Zwecke missbraucht werden kann.
Der OpenAI-Rivale Anthropic stellt seine modernsten KI-Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" bislang nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Da sich diese Programme durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren von IT-Sicherheitslücken auszeichnen, sollen Behörden und kritische Branchen wie der Finanzsektor Gelegenheit erhalten, ihre Systeme auf Schwachstellen zu prüfen. Zeitweise schaltete Anthropic die neuen KI-Modelle sogar komplett ab, nachdem die US-Regierung ausländischen Nutzern den Zugriff verboten hatte. Inzwischen wurden diese Beschränkungen wieder aufgehoben.
(Bericht von Devika Nair; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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