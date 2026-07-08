Nach Sicherheitsüberprüfung - OpenAI veröffentlicht neue KI-Version

Bangalore, 08. ⁠Jul (Reuters) - OpenAI hat von der US-Regierung die Freigabe für die Veröffentlichung der neuesten KI-Modelle erhalten. Die drei Varianten von GPT-5.6 würden am Donnerstag freigeschaltet, ‌teilte das Startup am Dienstag (Ortszeit) in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. "Sol" sei die leistungsstärkste ⁠Version ⁠der neuen KI und "Luna" die preisgünstigste Option. Dazwischen rangiere "Terra". Das Nachrichtenportal Axios hatte zuerst über die Pläne berichtet.

OpenAI musste die Veröffentlichung von GPT-5.6 auf Anordnung der US-Behörden verschieben. Stattdessen erhielten ausgewählte ‌Tester Zugriff auf die KI, ‌um mögliche Sicherheitsrisiken zu bewerten. Die USA befürchten, dass die Technologie von Staaten wie China oder Russland ⁠für militärische oder geheimdienstliche Zwecke missbraucht werden kann.

Der ‌OpenAI-Rivale Anthropic stellt seine modernsten ⁠KI-Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" bislang nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung. Da sich diese Programme durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren von IT-Sicherheitslücken ‌auszeichnen, sollen Behörden und ⁠kritische Branchen wie der ⁠Finanzsektor Gelegenheit erhalten, ihre Systeme auf Schwachstellen zu prüfen. Zeitweise schaltete Anthropic die neuen KI-Modelle sogar komplett ab, nachdem die US-Regierung ausländischen Nutzern den Zugriff verboten hatte. Inzwischen wurden diese Beschränkungen wieder aufgehoben.

(Bericht von Devika Nair; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)