Naht ein taktischer Bounce? Öl, Renditen und Tech belasten.

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Die Wall Street steht nach deutlichen Verlusten erneut stärker unter Druck. Auslöser der jüngsten Verkaufswelle waren Aussagen von Donald Trump, wonach die Waffenruhe mit dem Iran „vorbei“ sei. Gleichzeitig haben die USA iranische Ziele über Nacht angegriffen, und zwar die bedeutendsten seit der Unterzeichnung des Memorandums of Understanding. Trotz der verschärften Rhetorik gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass weder Washington noch Teheran an einer erneuten militärischen Eskalation interessiert sind und eine diplomatische Lösung letztlich wahrscheinlicher bleibt. Die Unsicherheit treibt allerdings den Ölpreis weiter nach oben, belastet Anleihen und sorgt für steigende Renditen. Im Fokus stehen außerdem das Protokoll der letzten Fed-Sitzung, das nach der ungewöhnlich knappen Kommunikation von Kevin Warsh für neue Hinweise auf den Zinskurs sorgen könnte. Unternehmensseitig richten sich die Blicke auf Costco mit den Juni-Umsätzen und Levi Strauss nach Börsenschluss. Im Technologiesektor setzt sich die Rotation fort. Während Südkoreas Speicherchip-Hersteller unter Druck stehen, profitieren chinesische Internetwerte wie Alibaba und Baidu. Zudem testet Apple Speicherchips des chinesischen Herstellers CXMT für in China verkaufte Geräte, OpenAI will GPT-5.6 veröffentlichen und Microsoft setzt in einzelnen Produkten zunehmend auf eigene KI-Modelle, um Kosten zu senken.



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