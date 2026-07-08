Nato-Gipfel: Trump sieht nach Schelten "viel Einheit" in Allianz

- von Sabine Siebold ⁠und Humeyra Pamuk und Tuvan Gumrukcu

Ankara, 08. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat den Nato-Gipfel in Ankara am Mittwoch zunächst mit drastischen Forderungen an Spanien und neuen Ansprüchen auf Grönland erschüttert, schlug jedoch später überraschend versöhnliche Töne an. Nach den vertraulichen Beratungen der Staats- und Regierungschefs sprach Trump von großer Einigkeit und betonte den Willen der USA, im Militärbündnis zu verbleiben. Trotz der anfänglichen Turbulenzen verabschiedeten die 32 Nato-Mitglieder eine gemeinsame Erklärung, in ‌der sie ihre Beistandspflicht bekräftigten und der Ukraine massive Militärhilfen zusagten.

Vor Beginn der Gespräche hatte Trump den Nato-Partner Spanien scharf angegriffen und US-Finanzminister Scott Bessent angewiesen, jeglichen Handel mit dem Land einzustellen. "Spanien ist ein hoffnungsloser Fall. Wir wollen keine Geschäfte mehr mit dem ⁠Land machen", sagte Trump ⁠an der Seite von Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Es sei ein "schrecklicher Partner" in der Nato. "Sie beteiligen sich nicht, sie zahlen nicht. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben. Stellt den gesamten Handel ein, einschließlich aller Besuche."

Zudem erklärte Trump das vorläufige Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran für nichtig. "Für mich ist die Sache erledigt. Ich will nichts mit ihnen zu tun haben", sagte er über die Führung in Teheran. "Sie sind Abschaum. Sie sind kranke Menschen. Sie werden von kranken Menschen angeführt." Hintergrund des Streits mit Madrid ist die Weigerung der spanischen Regierung, ihre Verteidigungsausgaben ‌drastisch zu erhöhen und den USA die Nutzung ihres Luftraums für Einsätze gegen ‌den Iran zu erlauben.

"GRÖNLAND IST SEHR WICHTIG FÜR DIE USA"

Das Büro des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez reagierte gelassen und erklärte, man betrachte Trumps Äußerungen als Teil des üblichen politischen Alltags; die bilateralen Beziehungen seien für beide Länder vorteilhaft. Die spanische Gesundheitsministerin Monica Garcia kritisierte Trump dagegen auf der Plattform X scharf: "Wir ⁠sind ein souveränes, demokratisches Land, das den Multilateralismus und den Frieden verteidigt. Es ist schrecklich, Diplomatie mit Einschüchterung zu verwechseln."

Für Verstimmung sorgte zudem ‌Trumps erneute Forderung nach einer US-Kontrolle über Grönland. Er verwies darauf, ⁠dass die USA die dänische Insel im Zweiten Weltkrieg nach der deutschen Besetzung geschützt und später "dümmerweise" zurückgegeben hätten. "Grönland ist sehr wichtig für die USA, für Dänemark ist es jedoch nicht wichtig", sagte Trump. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen wies dies zurück: "Wir sind bereit, jeden Zentimeter des Nato-Gebiets zu verteidigen, einschließlich unseres eigenen Territoriums."

"WIR WOLLEN BEI EUCH BLEIBEN"

Nach den Beratungen hinter verschlossenen ‌Türen zeichnete Trump jedoch ein völlig anderes Bild. "Es gab viel Liebe in ⁠diesem Raum, viel Einigkeit", sagte er. Wie mit den Verhandlungen ⁠vertraute Insider berichteten, habe Trump seine Kritik intern nicht wiederholt. Stattdessen habe er den Verbündeten versichert: "Wir wollen bei euch bleiben." Zudem bot er an, weiterhin US-Waffen an Partner zu verkaufen – unabhängig von deren Einsatzzweck.

Auch gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigte sich Trump deutlich freundlicher als bei früheren Treffen und kündigte an, der Ukraine eine Lizenz zum Bau von Patriot-Abwehrraketen zu erteilen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte, er habe von Trump keine Klagen gehört. Rutte betonte ebenfalls, die Allianz stehe enger zusammen als je zuvor.

Auf dem Papier endete das Treffen mit einem Signal der Geschlossenheit. In ihrer Gipfel-Erklärung bekräftigten die Mitgliedstaaten, einschließlich der USA, ihre "unerschütterliche Verpflichtung" zur kollektiven Verteidigung nach Artikel 5 des Nato-Vertrags. Die europäischen Partner und Kanada sagten zu, mehr Verantwortung zu übernehmen, und kündigten neue Rüstungsbeschaffungen im Wert von ⁠mehr als 50 Milliarden Dollar an. Zudem verpflichteten sich die Nato-Staaten, der Ukraine im Jahr 2026 Militärhilfe im Wert von 70 Milliarden Euro (80 Milliarden Dollar) bereitzustellen. Für das Jahr 2027 soll die Unterstützung mindestens auf diesem Niveau fortgeführt werden.

(Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)