Nato-Staaten kündigen milliardenschwere Rüstungsdeals an

dpa-AFX · Uhr
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ANKARA (dpa-AFX) - Die Nato-Staaten haben bei ihrem Gipfeltreffen in Ankara neue Rüstungsverträge im Umfang von "mehr als 50 Milliarden US-Dollar" (mehr als 43 Mrd. Euro) angekündigt. Im Text der Abschlusserklärung heißt es zudem, man verpflichte sich dazu, die gemeinsamen Produktionskapazitäten auszubauen./aha/DP/stk

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