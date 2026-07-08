Nato-Staaten kündigen milliardenschwere Rüstungsdeals an
dpa-AFX · Uhr
ANKARA (dpa-AFX) - Die Nato-Staaten haben bei ihrem Gipfeltreffen in Ankara neue Rüstungsverträge im Umfang von "mehr als 50 Milliarden US-Dollar" (mehr als 43 Mrd. Euro) angekündigt. Im Text der Abschlusserklärung heißt es zudem, man verpflichte sich dazu, die gemeinsamen Produktionskapazitäten auszubauen./aha/DP/stk
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