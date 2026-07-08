Nato-Staaten versprechen Ukraine bei Gipfel Milliardenbetrag

dpa-AFX · Uhr
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die von Russland angegriffene Ukraine hat beim Nato-Gipfel in Ankara eine neue Zusage für milliardenschwere Militärhilfen erhalten. Für dieses Jahr sagen Verbündete 70 Milliarden Euro für Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung zu. 2027 soll die Militärhilfe mindestens auf diesem Niveau fortgesetzt werden, wie aus der am Nachmittag von den Staats- und Regierungschefs angenommenen Gipfelerklärung hervorgeht./aha/DP/stk

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