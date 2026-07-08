Neue Förderregeln für Heizungstausch greifen direkt

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 08. Jul (Reuters) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch ein neues Förderkonzept für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen beschlossen, das umgehend wirksam wird. Neue Förderanträge zu den bisherigen Bedingungen sind demnach in der Regel nur noch bis zum Mittwochabend möglich. Das Konzept sieht Einsparungen vor, staffelt die Zuschüsse aber zugleich stärker ‌nach sozialen Kriterien. Stärker gefördert werden selbstnutzende Eigentümer mit einem Haushaltseinkommen von bis zu 30.000 Euro. Trotz der Einsparungen sind bis 2030 gut 44 Milliarden Euro für die Förderung von mehr Energieeffizienz ⁠in Gebäuden vorgesehen.

Wie ⁠das Wirtschaftsministerium mitteilte, werden in einer Umstellungsphase vom 9. bis 20. Juli bei der Förderbank KfW keine neuen Anträge angenommen. Ab dem 21. Juli würden dann neue Antragsbestätigungen nach der neuen Förderrichtlinie erstellt. Es gebe aber eine Vertrauensschutzregelung: Wer bereits eine gültige Antragsbestätigung habe, den Antrag aber noch nicht eingereicht habe, könne dies während der Umstellungsphase noch zu den bisherigen Konditionen tun.

REICHE: FÖRDERUNG WIRD SOZIAL GERECHTER

"Mit ‌der neuen Bundesförderung schaffen wir Klarheit und Planungssicherheit", erklärte Wirtschaftsministerin ‌Katherina Reiche (CDU). "Gleichzeitig gestalten wir die Förderung sozial gerechter." Kern der Reform ist eine dreistufige Staffelung des Einkommensbonus. Für selbstnutzende Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 30.000 Euro steigt der Bonus auf 40 Prozent, der ⁠maximal mögliche Fördersatz für diese Gruppe wird auf 80 Prozent angehoben. Haushalte mit bis zu 40.000 Euro ‌Einkommen erhalten 30 Prozent Einkommensbonus, jene bis 50.000 Euro ⁠können noch zehn Prozent in Anspruch nehmen. Zudem wird erstmals ein Familienzuschlag eingeführt.

Zugleich werden aber Einschnitte vorgenommen. Die förderfähigen Kosten werden einmalig von 30.000 auf 28.000 Euro gesenkt und danach halbjährlich um weitere 750 Euro verringert. Auch der Bonus für einen schnellen Heizungstausch soll ‌schrittweise abgesenkt werden. Neu hinzu kommt ein zusätzlicher Bonus ⁠von fünf Prozent für Sanierungen an der ⁠Gebäudehülle besonders ineffizienter Gebäude.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Bareiß bezeichnete das neue Konzept als eine "verlässliche, sozial ausgewogene und zielgerichtete Unterstützung". Der SPD-Politiker Daniel Walter erklärte, die weitere Förderung auf hohem Niveau sei in Zeiten der Haushaltskonsolidierung ein wichtiges Signal. Die Grünen-Abgeordnete Katrin Uhlig warf der Regierung hingegen "politisch gewollte Kürzungen" vor, die zu "weniger Investitionen und weniger Klimaschutz" führten.

Mit dem neuen Konzept will die Regierung bis 2030 rund 2,1 Milliarden Euro einsparen. Weitere 600 Millionen Euro sollen durch Rückflüsse aus dem EU-Klima-Sozialfonds hinzukommen. Dennoch sind weiterhin hohe Summen für die Förderung vorgesehen. Allein für 2027 sind rund 12,56 Milliarden Euro ⁠eingeplant. Der jährliche Ansatz sinkt bis 2030 auf knapp zehn Milliarden Euro.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)