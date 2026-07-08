Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG

08.07.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.

     Unternehmen:               Antimony Resources Corp.
     ISIN:                      CA0369271014

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,00 CAD (1,85 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Positiver Newsflow untermauert mögliches hohes Antimonvorkommen

Im Januar 2025 hat ATMY eine Optionsvereinbarung für den Erwerb von 100 %
des Bald-Hill-Projekt unterzeichnet. Dieses entwickelt sich zu einem der
vielversprechendsten Antimon-Explorationsprojekte in Nordamerika. Es
befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick, einer
bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit guter Infrastruktur und stabilen
regulatorischen Rahmenbedingungen. Seit dem Abschluss der
Optionsvereinbarung wurde ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm
gestartet, das die historische Antimonmineralisierung deutlich bestätigt und
erweitert hat.

Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der veröffentlichte,
NI-43-101-konforme Technical Report. Dieser stellt zwar noch keine formale
Mineralressource dar, definiert jedoch ein sogenanntes "Exploration Target".
Auf Basis eines 3D-Blockmodells und der bisherigen Bohrergebnisse wurde ein
potenzielles Antimonvorkommen von 69.994 bis 92.782 Tonnen Antimon bei einem
Gehalt von 3,0 % Sb bzw. 93.325 bis 123.711 Tonnen bei 4,0 % Sb geschätzt.

Zwischen April und Juli 2025 wurden insgesamt 16 Diamantbohrungen mit einer
Gesamtlänge von rund 3.160 Metern durchgeführt. Die Ergebnisse gelten als
äußerst positiv, denn in rund 75 % aller Bohrungen wurde hochgradige
Antimonmineralisierung durchschnitten. Insgesamt bestätigt die Kampagne eine
zusammenhängende, antimonführende Zone mit einer Streichlänge von etwa 700
Metern und einer Tiefe von mindestens 400 Metern. Sowohl in der Tiefe als
auch entlang des Streichens bleibt die Struktur weiterhin offen, was
erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial signalisiert.

Zusätzliche Upside-Potenziale ergeben sich zudem aus neu entdeckten
Zielgebieten außerhalb der bisherigen Hauptzone. Mit "Bald Hill South" und
der "Marcus Zone" wurden zwei weitere antimonhaltige Stibnit-Zonen
identifiziert, die bislang kaum exploriert wurden. Erste Oberflächenarbeiten
deuten darauf hin, dass diese Strukturen das Gesamtpotenzial des Projekts
erheblich erweitern könnten. Insgesamt positioniert sich Bald Hill damit
zunehmend als strategisch bedeutendes Antimonprojekt in einem Markt, der
aufgrund geopolitischer Spannungen und chinesischer Exportbeschränkungen
stark an Bedeutung gewonnen hat.

Newsflow zum Bald Hill-Projekt
Seit unserer letzten Update-Studie vom 11.05.2026 hat Antimony Resources
Corp. eine Reihe weiterer Untersuchungsergebnisse vom
Bald-Hill-Antimonprojekt veröffentlicht. Diese untermauern das geologische
Potenzial des Projekts weiter. Im Fokus der jüngsten Meldungen standen
erneut die Bohrergebnisse aus der Main Zone. Hier meldete Antimony Resources
mehrere hochgradige Stibnit-Abschnitte mit Antimongehalten von bis zu 36,0 %
Sb. Diese Ergebnisse sind insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten
ersten NI-43-101-konformen Ressourcenschätzung von Bedeutung, da sie die
Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung innerhalb der bekannten
Hauptzone weiter bestätigen. Die erneute Bestätigung signifikanter
Antimongehalte in unterschiedlichen Bohrungen reduziert aus unserer Sicht
das geologische Risiko schrittweise und verbessert die Datenbasis für die
weitere Modellierung der Lagerstätte.

Neben der Main Zone liefern auch die jüngsten Ergebnisse aus den
Erweiterungs- und Satellitenzonen wichtige Hinweise auf ein größeres
mineralisiertes System. In der South Zone wurden im Rahmen von Schürf- und
Grabungsarbeiten Antimongehalte von bis zu 44,2 % Sb ermittelt. Auch wenn es
sich hierbei um oberflächennahe "Grab Samples" handelt, die nicht
unmittelbar mit Bohrergebnissen gleichzusetzen sind, unterstreichen die
Werte das Potenzial der Zone als zusätzlicher Explorationsschwerpunkt.
Ergänzend dazu meldete das Unternehmen aus der Central Zone
Untersuchungsergebnisse von Grabproben mit Antimongehalten von bis zu 20,5 %
Sb. Zusammen mit der bereits zuvor identifizierten Marcus Zone sowie den
anomalen Bodenproben aus dem Second-Run-Claim-Block deutet der jüngste
Newsflow darauf hin, dass die Antimonmineralisierung nicht ausschließlich
auf die Main Zone beschränkt ist.

Ein weiterer Aspekt des jüngsten Newsflows betrifft die veröffentlichten
Goldanalysen. Antimony Resources meldete Goldgehalte von bis zu 1,88 g/t Au
über rund 4,9 Meter. Strategisch bleibt Bald Hill jedoch ein Antimonprojekt,
weshalb die Goldmineralisierung zum aktuellen Zeitpunkt nicht der zentrale
Werttreiber ist. Die Ergebnisse können jedoch als zusätzlicher positiver
Indikator für die geologische Komplexität und das mögliche
Nebenmetallpotenzial des Projekts gewertet werden.

Insgesamt bewerten wir den jüngsten Newsflow positiv. Die wiederholten
hochgradigen Antimonabschnitte in der Main Zone stärken die Grundlage für
die geplante Ressourcendefinition, während die Ergebnisse aus South Zone,
Central Zone, Marcus Zone und Second Run das Explorationspotenzial über den
bisherigen Kernbereich hinaus erweitern. Entscheidend sind nun die weitere
systematische Beprobung der neuen Zielzonen, zusätzliche Bohrungen zur
Überprüfung der oberflächennahen Ergebnisse sowie die Erstellung einer
ersten Ressourcenschätzung. Vor diesem Hintergrund sehen wir unsere
bisherige Einschätzung bestätigt. Wir belassen unser Kursziel unverändert
bei 3,00 CAD je Aktie und bestätigen das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=cf960b9194e040a139cfd00b5835ead7

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 08.07.2026 (10:50 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 08.07.2026 (14:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a920cc48-7aab-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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