Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG 08.07.2026 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp. Unternehmen: Antimony Resources Corp. ISIN: CA0369271014 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,00 CAD (1,85 EUR) Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Positiver Newsflow untermauert mögliches hohes Antimonvorkommen Im Januar 2025 hat ATMY eine Optionsvereinbarung für den Erwerb von 100 % des Bald-Hill-Projekt unterzeichnet. Dieses entwickelt sich zu einem der vielversprechendsten Antimon-Explorationsprojekte in Nordamerika. Es befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick, einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit guter Infrastruktur und stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen. Seit dem Abschluss der Optionsvereinbarung wurde ein umfangreiches Explorations- und Bohrprogramm gestartet, das die historische Antimonmineralisierung deutlich bestätigt und erweitert hat. Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der veröffentlichte, NI-43-101-konforme Technical Report. Dieser stellt zwar noch keine formale Mineralressource dar, definiert jedoch ein sogenanntes "Exploration Target". Auf Basis eines 3D-Blockmodells und der bisherigen Bohrergebnisse wurde ein potenzielles Antimonvorkommen von 69.994 bis 92.782 Tonnen Antimon bei einem Gehalt von 3,0 % Sb bzw. 93.325 bis 123.711 Tonnen bei 4,0 % Sb geschätzt. Zwischen April und Juli 2025 wurden insgesamt 16 Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 3.160 Metern durchgeführt. Die Ergebnisse gelten als äußerst positiv, denn in rund 75 % aller Bohrungen wurde hochgradige Antimonmineralisierung durchschnitten. Insgesamt bestätigt die Kampagne eine zusammenhängende, antimonführende Zone mit einer Streichlänge von etwa 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 400 Metern. Sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens bleibt die Struktur weiterhin offen, was erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial signalisiert. Zusätzliche Upside-Potenziale ergeben sich zudem aus neu entdeckten Zielgebieten außerhalb der bisherigen Hauptzone. Mit "Bald Hill South" und der "Marcus Zone" wurden zwei weitere antimonhaltige Stibnit-Zonen identifiziert, die bislang kaum exploriert wurden. Erste Oberflächenarbeiten deuten darauf hin, dass diese Strukturen das Gesamtpotenzial des Projekts erheblich erweitern könnten. Insgesamt positioniert sich Bald Hill damit zunehmend als strategisch bedeutendes Antimonprojekt in einem Markt, der aufgrund geopolitischer Spannungen und chinesischer Exportbeschränkungen stark an Bedeutung gewonnen hat. Newsflow zum Bald Hill-Projekt Seit unserer letzten Update-Studie vom 11.05.2026 hat Antimony Resources Corp. eine Reihe weiterer Untersuchungsergebnisse vom Bald-Hill-Antimonprojekt veröffentlicht. Diese untermauern das geologische Potenzial des Projekts weiter. Im Fokus der jüngsten Meldungen standen erneut die Bohrergebnisse aus der Main Zone. Hier meldete Antimony Resources mehrere hochgradige Stibnit-Abschnitte mit Antimongehalten von bis zu 36,0 % Sb. Diese Ergebnisse sind insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten ersten NI-43-101-konformen Ressourcenschätzung von Bedeutung, da sie die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung innerhalb der bekannten Hauptzone weiter bestätigen. Die erneute Bestätigung signifikanter Antimongehalte in unterschiedlichen Bohrungen reduziert aus unserer Sicht das geologische Risiko schrittweise und verbessert die Datenbasis für die weitere Modellierung der Lagerstätte. Neben der Main Zone liefern auch die jüngsten Ergebnisse aus den Erweiterungs- und Satellitenzonen wichtige Hinweise auf ein größeres mineralisiertes System. In der South Zone wurden im Rahmen von Schürf- und Grabungsarbeiten Antimongehalte von bis zu 44,2 % Sb ermittelt. Auch wenn es sich hierbei um oberflächennahe "Grab Samples" handelt, die nicht unmittelbar mit Bohrergebnissen gleichzusetzen sind, unterstreichen die Werte das Potenzial der Zone als zusätzlicher Explorationsschwerpunkt. Ergänzend dazu meldete das Unternehmen aus der Central Zone Untersuchungsergebnisse von Grabproben mit Antimongehalten von bis zu 20,5 % Sb. Zusammen mit der bereits zuvor identifizierten Marcus Zone sowie den anomalen Bodenproben aus dem Second-Run-Claim-Block deutet der jüngste Newsflow darauf hin, dass die Antimonmineralisierung nicht ausschließlich auf die Main Zone beschränkt ist. Ein weiterer Aspekt des jüngsten Newsflows betrifft die veröffentlichten Goldanalysen. Antimony Resources meldete Goldgehalte von bis zu 1,88 g/t Au über rund 4,9 Meter. Strategisch bleibt Bald Hill jedoch ein Antimonprojekt, weshalb die Goldmineralisierung zum aktuellen Zeitpunkt nicht der zentrale Werttreiber ist. Die Ergebnisse können jedoch als zusätzlicher positiver Indikator für die geologische Komplexität und das mögliche Nebenmetallpotenzial des Projekts gewertet werden. Insgesamt bewerten wir den jüngsten Newsflow positiv. Die wiederholten hochgradigen Antimonabschnitte in der Main Zone stärken die Grundlage für die geplante Ressourcendefinition, während die Ergebnisse aus South Zone, Central Zone, Marcus Zone und Second Run das Explorationspotenzial über den bisherigen Kernbereich hinaus erweitern. Entscheidend sind nun die weitere systematische Beprobung der neuen Zielzonen, zusätzliche Bohrungen zur Überprüfung der oberflächennahen Ergebnisse sowie die Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung. Vor diesem Hintergrund sehen wir unsere bisherige Einschätzung bestätigt. Wir belassen unser Kursziel unverändert bei 3,00 CAD je Aktie und bestätigen das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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