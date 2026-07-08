Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG

08.07.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG

     Unternehmen:              tick Trading Software AG
     ISIN:                     DE000A35JS99

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 14,70 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Geschäftsentwicklung 1.HJ 2025/26

Ende Juni 2026 hat tick Trading Software AG (tick TS) seine Halbjahreszahlen
für das aktuelle Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Hiernach musste die
Spezialsoftwaregesellschaft einen Umsatzrückgang um 16,7% auf 3,91 Mio. EUR
(1. HJ 2024/25: 4,70 Mio. EUR) hinnehmen. Hauptursächlich hierfür war der
Verlust eines Top-Kunden, der im Vorjahr eingetreten war und der damit
zusammenhängende deutlich reduzierte Orderflow.

Die erwirtschafteten Gesamtumsatzerlöse wurden primär vom Kerngeschäft -
Softwarelizenzbusiness - mit einem Erlösanteil von 60,2% (1. HJ 2024/25:
50,4%) getragen. Im Kernsegment "Lizenzen und Betrieb" wurde im ersten
Halbjahr mit erwirtschafteten Umsätzen in Höhe von 2,36 Mio. EUR (1. HJ
2024/25: 2,37 Mio. EUR) eine stabile Geschäftsentwicklung erzielt.

Im traditionell zweitgrößten Geschäftssegment "Lastenabhängige Erlöse" wurde
hingegen, bedingt durch den Verlust eines Top-Kunden und weiteren Kunden und
den damit verbundenen Volumenrückgängen, ein signifikanter Umsatzrückgang
auf 1,37 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 2,17 Mio. EUR) verzeichnet.

Entgegengesetzt hierzu hat tick TS im umsatzmäßig kleinsten Segment seine
"Projekterlöse" deutlich auf 0,19 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 0,11 Mio. EUR)
gesteigert. Hierbei konnte die Gesellschaft auch von der Anfang des Jahres
neu gegründeten Consulting-Unit profitieren, die bereits kurz nach ihrer
Gründung mehrere Projekte gewinnen konnte.

Die neu gegründete Consulting-Unit ist Teil der begonnenen Transformation
von tick TS. Im Rahmen dessen soll das Leistungsangebot rund um Software für
Wertpapierhandel und -abwicklung zusätzlich um Beratungsleistungen für
Unternehmen im Finanzsektor erweitert werden. Das Ziel ist es, Kunden
ganzheitlich zu begleiten, von der technischen und prozessualen Beratung bis
hin zur technologischen Plattform und der operativen Umsetzung. Insgesamt
soll damit die Abhängigkeit von einzelnen Kunden reduziert, zusätzliche
Umsatzerlösquellen erschlossen und die Spezialsoftwaregesellschaft
widerstandsfähiger und wachstumsorientierter aufgestellt werden.

Die im ersten Halbjahr gesunkenen Gesamtumsätze von tick TS haben auch zu
einer rückläufigen Ertragsentwicklung auf allen Ergebnisebenen geführt.
Bedingt durch den signifikanten Rückgang der besonders margenstarken
lastenabhängigen Erlöse (Rohertragsmarge GBCe: >85,0%) sank das EBIT
deutlich auf 0,89 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 1,67 Mio. EUR). Gleichzeitig
reduzierte sich die EBIT-Marge auf 22,7% (1. HJ 2024/25: 35,5%). Auf
Nettoebene wurde dennoch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,63 Mio.
EUR erzielt, welches sich jedoch auch unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ
2024/25: 1,17 Mio. EUR) bewegte.


Bewertung und Prognosen

Vor dem Hintergrund der erfolgreich verlaufenden Transformationsphase, die
sich v.a. im positiven Start des neuen Consultinggeschäftsbereichs und den
neu gewonnenen Kunden im Kerngeschäft widerspiegelt, hat das tick
TS-Management mit Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen seine Mitte April
angehobene Guidance bekräftigt und rechnet für das laufende Geschäftsjahr
2025/26 unverändert mit einem positiven Jahresergebnis in einer Spanne von
0,80 Mio. EUR bis 1,20 Mio. EUR.

Angesichts der positiven Halbjahresperformance, die ergebnisseitig über
unseren Erwartungen lag sowie des bestätigten Unternehmensausblicks, haben
wir unsere Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für
das Folgejahr nach oben angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26
und das darauffolgende Geschäftsjahr 2026/27 rechnen wir nun mit einem
moderat höheren Nettoergebnis in Höhe von 1,05 Mio. EUR (zuvor: 0,94 Mio. EUR)
bzw. 1,24 Mio. EUR (zuvor: 1,16 Mio. EUR).

Basierend auf unseren moderat angehobenen Ergebnisprognosen haben wir ein
neues Kursziel in Höhe von 14,70 EUR errechnet und damit unser bisheriges
Kursziel (zuvor: 14,60 EUR) leicht erhöht. In Bezug auf das aktuelle
Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein
deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7337568a12d5debd8202bef6d8d20c50

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.07.2026 (9:35 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.07.2026 (10:30 Uhr)
Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2027

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https://eqs-news.com/?origin_id=32a575a2-7aa3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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