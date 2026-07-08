Original-Research: tick Trading Software AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: tick Trading Software AG - von GBC AG 08.07.2026 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu tick Trading Software AG Unternehmen: tick Trading Software AG ISIN: DE000A35JS99 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 14,70 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Geschäftsentwicklung 1.HJ 2025/26 Ende Juni 2026 hat tick Trading Software AG (tick TS) seine Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Hiernach musste die Spezialsoftwaregesellschaft einen Umsatzrückgang um 16,7% auf 3,91 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 4,70 Mio. EUR) hinnehmen. Hauptursächlich hierfür war der Verlust eines Top-Kunden, der im Vorjahr eingetreten war und der damit zusammenhängende deutlich reduzierte Orderflow. Die erwirtschafteten Gesamtumsatzerlöse wurden primär vom Kerngeschäft - Softwarelizenzbusiness - mit einem Erlösanteil von 60,2% (1. HJ 2024/25: 50,4%) getragen. Im Kernsegment "Lizenzen und Betrieb" wurde im ersten Halbjahr mit erwirtschafteten Umsätzen in Höhe von 2,36 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 2,37 Mio. EUR) eine stabile Geschäftsentwicklung erzielt. Im traditionell zweitgrößten Geschäftssegment "Lastenabhängige Erlöse" wurde hingegen, bedingt durch den Verlust eines Top-Kunden und weiteren Kunden und den damit verbundenen Volumenrückgängen, ein signifikanter Umsatzrückgang auf 1,37 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 2,17 Mio. EUR) verzeichnet. Entgegengesetzt hierzu hat tick TS im umsatzmäßig kleinsten Segment seine "Projekterlöse" deutlich auf 0,19 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 0,11 Mio. EUR) gesteigert. Hierbei konnte die Gesellschaft auch von der Anfang des Jahres neu gegründeten Consulting-Unit profitieren, die bereits kurz nach ihrer Gründung mehrere Projekte gewinnen konnte. Die neu gegründete Consulting-Unit ist Teil der begonnenen Transformation von tick TS. Im Rahmen dessen soll das Leistungsangebot rund um Software für Wertpapierhandel und -abwicklung zusätzlich um Beratungsleistungen für Unternehmen im Finanzsektor erweitert werden. Das Ziel ist es, Kunden ganzheitlich zu begleiten, von der technischen und prozessualen Beratung bis hin zur technologischen Plattform und der operativen Umsetzung. Insgesamt soll damit die Abhängigkeit von einzelnen Kunden reduziert, zusätzliche Umsatzerlösquellen erschlossen und die Spezialsoftwaregesellschaft widerstandsfähiger und wachstumsorientierter aufgestellt werden. Die im ersten Halbjahr gesunkenen Gesamtumsätze von tick TS haben auch zu einer rückläufigen Ertragsentwicklung auf allen Ergebnisebenen geführt. Bedingt durch den signifikanten Rückgang der besonders margenstarken lastenabhängigen Erlöse (Rohertragsmarge GBCe: >85,0%) sank das EBIT deutlich auf 0,89 Mio. EUR (1. HJ 2024/25: 1,67 Mio. EUR). Gleichzeitig reduzierte sich die EBIT-Marge auf 22,7% (1. HJ 2024/25: 35,5%). Auf Nettoebene wurde dennoch ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,63 Mio. EUR erzielt, welches sich jedoch auch unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2024/25: 1,17 Mio. EUR) bewegte. Bewertung und Prognosen Vor dem Hintergrund der erfolgreich verlaufenden Transformationsphase, die sich v.a. im positiven Start des neuen Consultinggeschäftsbereichs und den neu gewonnenen Kunden im Kerngeschäft widerspiegelt, hat das tick TS-Management mit Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen seine Mitte April angehobene Guidance bekräftigt und rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 unverändert mit einem positiven Jahresergebnis in einer Spanne von 0,80 Mio. EUR bis 1,20 Mio. EUR. Angesichts der positiven Halbjahresperformance, die ergebnisseitig über unseren Erwartungen lag sowie des bestätigten Unternehmensausblicks, haben wir unsere Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für das Folgejahr nach oben angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 und das darauffolgende Geschäftsjahr 2026/27 rechnen wir nun mit einem moderat höheren Nettoergebnis in Höhe von 1,05 Mio. EUR (zuvor: 0,94 Mio. EUR) bzw. 1,24 Mio. EUR (zuvor: 1,16 Mio. EUR). Basierend auf unseren moderat angehobenen Ergebnisprognosen haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 14,70 EUR errechnet und damit unser bisheriges Kursziel (zuvor: 14,60 EUR) leicht erhöht. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der tick TS-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7337568a12d5debd8202bef6d8d20c50

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.07.2026 (9:35 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.07.2026 (10:30 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 30.09.2027 --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=32a575a2-7aa3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2362574 08.07.2026 CET/CEST °