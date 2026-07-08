Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

08.07.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  9,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Wachstum der Kundeneinlagen sollte vom Wachstum im Kreditgeschäft begleitet
werden, Rating und Kursziel unverändert

Bereits Ende Februar 2026 hat die UmweltBank AG die vorläufigen Zahlen für
das Geschäftsjahr 2025 präsentiert. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung
des Geschäftsberichts liegt eine weitestgehende Bestätigung sowie Ergänzung
des bereits bekannten Zahlenwerks vor. Wie erwartet zeigen die testierten
Zahlen einen starken Anstieg des Zinsergebnisses um 30,0 % auf 58,45 Mio. EUR
(VJ: 44,95 Mio. EUR). Dieses Ergebnis basiert sowohl auf gestiegenen
Zinserträgen als auch auf gesunkenen Zinsaufwendungen.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg war das starke Wachstum im
Privatkundengeschäft: Die UmweltBank AG steigerte die Kundeneinlagen um
nahezu 720 Mio. EUR auf 4.544 Mio. EUR und die Anzahl der Kunden um rund 30.000
auf rund 184.000. Hier dürfte die seit Oktober 2025 laufende
Tagesgeld-Aktion (3,0 % für die ersten drei Monate) der wichtigste
Wachstumstreiber gewesen sein. Die Effekte aus der Einführung von Girokonten
blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück. Ein erweitertes
Einlagenvolumen generiert Zinserträge durch die Wiederanlage bei der EZB.
Das starke Einlagenwachstum glich das rückläufige Firmenkundengeschäft, das
durch die Kapitalausstattung begrenzt ist, aus.

Flankierend hierzu trugen sowohl das Finanzergebnis in Höhe von 17,56 Mio. EUR
(VJ: 12,98 Mio. EUR) als auch das Provisions- und Handelsergebnis in Höhe von
7,09 Mio. EUR (VJ: 5,54 Mio. EUR) zum Erfolg des Geschäftsjahres 2025 bei. Der
Anstieg des Gesamtertrags reichte aus, um die Kostensteigerungen im
Personal- und Verwaltungsbereich auszugleichen, sodass sich das
Vorsteuerergebnis auf 6,44 Mio. EUR (VJ: -8,50 Mio. EUR) deutlich verbesserte.
Unterm Strich legte der Jahresüberschuss auf 14,26 Mio. EUR (VJ: 0,73 Mio. EUR)
zu. Hierzu trug insbesondere die Auflösung von Rücklagen nach § 340g HGB in
Höhe von 5,0 Mio. EUR bei.

Bereits mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen Ende April 2026 hat das
Management der UmweltBank Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sowie
einen Szenario-Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre gegeben. Diese
wurden mit dem nun vorliegenden, testierten Geschäftsbericht bestätigt.
Demnach soll ein Zinsüberschuss in Höhe von 62,5 Mio. EUR bis 67,5 Mio. EUR von
einem Finanzergebnis in Höhe von 4 Mio. EUR bis 8 Mio. EUR sowie von einem
Provisions- und Handelsergebnis in Höhe von 10 Mio. EUR bis 15 Mio. EUR
begleitet werden. Der Zinsüberschuss soll dabei nicht nur von einem weiteren
Ausbau des Privatkundengeschäftes profitieren: Das Firmenkundengeschäft
(Umweltkredite) soll im laufenden Geschäftsjahr den Turnaround schaffen. Die
im September 2025 erfolgte Kapitalerhöhung (Emissionserlös brutto: 20,66
Mio. EUR) und die im zweiten Quartal 2026 erfolgte Reduktion der
Kapitalanforderung um 60 Basispunkte haben den Spielraum für ein Wachstum
des Kreditvolumens deutlich erhöht.

Unsere Prognosen orientieren sich an der Unternehmens-Guidance. Wir erwarten
nach einer leicht rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge auf 81,91 Mio.
EUR für die kommenden Geschäftsjahre ein dynamisches Wachstum. Dieses trifft
auf eine nur unterproportionale Kostenentwicklung, die von der
abgeschlossenen Transformationsphase profitieren dürfte. Angesichts einer
von uns erwarteten Verbesserung der Cost-Income-Ratio von 90,6 % (2025) auf
81,5 % erwarten wir einen Anstieg des Vorsteuerergebnisses von 6,44 Mio. EUR
(2025) auf 14,36 Mio. EUR. Der Wachstumskurs sollte sich in den Folgejahren
fortsetzen.

Im Rahmen unseres Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel in
Höhe von 9,00 EUR ermittelt. Wir vergeben das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=ec9665ac3792e274d27df6d78f560515

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 08.07.2026 (09:05 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 08.07.2026 (11:00Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f3ee7ba9-7aa5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2362604 08.07.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Umweltbank

Das könnte dich auch interessieren

Niederländische Großbank
ING steigt bei spanischer Singular Bank ein06. Juli · Reuters
ING steigt bei spanischer Singular Bank ein
Übernahmeangebot
RBI verteidigt Führung im Bieterwettstreit um Addiko Bankgestern, 08:14 Uhr · Reuters
RBI verteidigt Führung im Bieterwettstreit um Addiko Bank
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufgestern, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtgestern, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, Saab
Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsgestern, 10:20 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen