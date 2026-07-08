OTS: BearingPoint GmbH / 25. eGovernment-Wettbewerb / Digital und künstlich ...

25. eGovernment-Wettbewerb / Digital und künstlich intelligent: Heute startet die Verwaltung von morgen (FOTO) Berlin (ots) - Von Künstlicher Intelligenz bis zur digitalen Datensouveränität: Die Finalisten des 25. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco zeigen die Innovationskraft der Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger können jetzt online am Publikumsvoting teilnehmen. Ob KI-Assistenten für Bürgeranfragen oder eine staatliche Ein-Klick-Steuererklärungs-App: Bei der 25. Auflage des eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco macht die Bandbreite der eingereichten Lösungen deutlich, dass die digitale Transformation der Verwaltung eine neue Qualität erreicht hat. Technologisch, organisatorisch sowie gesellschaftlich. Im Rahmen der Finalistentage am 6. und 7. Juli wurden in vier Kategorien die jeweiligen Finalisten festgelegt. Wegweisende Projekte für die Verwaltungsmodernisierung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben dort ihre Lösungen für eine moderne, digitale und resiliente Verwaltung vor einer hochkarätigen Jury präsentiert. Das Jubiläumsjahr des Wettbewerbs steht damit ganz im Zeichen einer Verwaltung, die technologische Innovation, organisatorische Transformation und nachhaltige Modernisierung immer konkreter in wirksame Projekte übersetzt. Der eGovernment-Wettbewerb gilt seit 25 Jahren als Plattform für die Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und stellt auch 2026 jene Vorhaben ins Rampenlicht, die Bürgernähe, Effizienz und Zukunftsfähigkeit zusammenbringen. "Die Finalisten des eGovernment-Wettbewerbs stehen für den Mut, die Ideen und die Tatkraft, die wir brauchen, um einen Umbruch in der digitalen Verwaltung zu erreichen. Ihre Projekte zeigen, dass der Staat Taktgeber für innovative Entwicklungen sein kann. Die Finalisten leisten wertvolle Pionierarbeit, damit die öffentliche Verwaltung die neuesten technologischen Entwicklungen aktiv prüft, vorantreibt und für Bürgerinnen und Bürger nutzbar macht. Es ist beeindruckend, was unsere Innovatoren in der Verwaltung leisten. Jetzt kommt es darauf an, diese Ansätze schnell in die Fläche zu bringen und zum neuen Standard zu machen", kommentiert Jon Abele, COO der Region Central East sowie Geschäftsführer der BearingPoint GmbH. Digitalisierung wird neu gedacht Über alle Kategorien hinweg zeigt sich ein klares Bild: Die Verwaltung setzt zunehmend auf integrierte, skalierbare und technologiegetriebene Lösungen. Besonders prägend sind: - der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in produktiven Anwendungen, - die konsequente Umsetzung von End-to-End-Prozessen ohne Medienbrüche, - sowie der Aufbau souveräner und sicherer digitaler Infrastrukturen. Diese Entwicklungen unterstreichen, dass Digitalisierung in der Verwaltung nicht mehr isoliert gedacht wird, sondern als ganzheitlicher Transformationsprozess angelegt ist. "Die nächsten Jahre werden entscheidend dafür sein, wie wir Verwaltung neu denken und gestalten. Der eGovernment-Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, dass die Ideen, das Know-how und die Innovationskraft dafür längst vorhanden sind. Jetzt gilt es, erfolgreiche Ansätze konsequent zu skalieren, Innovationen schneller in die Breite zu bringen und digitale Lösungen nachhaltig in der Praxis zu verankern. So kann die öffentliche Verwaltung ihre Rolle als leistungsfähige, moderne und vertrauenswürdige Plattform für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Gesellschaft weiter ausbauen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie die diesjährigen Projekte die digitale Transformation der Verwaltung in den kommenden Jahren weiter prägen werden", so Reinhard Geigenfeind, Globaler Leiter Public & Health Services bei BearingPoint. Zwei Tage, vier Kategorien, ein Ziel: Mehr Wandel und Wirkung in der Verwaltung Die Finalistentage gaben einen kompakten Überblick über die aktuell relevantesten Entwicklungen in der Verwaltungsmodernisierung. In mehreren Sessions präsentierten die Finalisten ihre Lösungen, beantworteten Fragen der Jury und diskutierten Perspektiven für die Übertragbarkeit ihrer Ansätze. Die vier Kategorien des Wettbewerbs spiegeln die zentralen Handlungsfelder der digitalen Verwaltung wider: - Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur Von sicheren KI-Plattformen für die öffentliche Hand bis hin zu datengetriebenen Anwendungen: Projekte dieser Kategorie zeigen, wie neue Technologien produktiv genutzt werden, etwa durch souveräne KI-Infrastrukturen oder datenbasierte Entscheidungsunterstützung. - Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht Hier standen konsequent nutzerzentrierte Ansätze im Fokus: digitale Steuererklärungen per App, integrierte Serviceportale oder vollständig digitalisierte Antragsprozesse, die Medienbrüche eliminieren. - Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung und Verwaltungstransformation Die Projekte dieser Kategorie zeigen, dass digitale Transformation weit über Technologie hinausgeht - etwa durch organisationsübergreifende Zusammenarbeit oder neue Formen des Veränderungsmanagements, wie bei länderübergreifenden digitalen Ökosystemen im Gesundheitsbereich. - Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen Von sicherer Softwarelieferkette bis zu dezentralen Plattformlösungen: Diese Projekte verfolgen übergreifend das Ziel, die digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung durch den konsequenten Einsatz von Open-Source-Technologien, offenen Standards und europäischen Infrastrukturen zu stärken und Abhängigkeiten von proprietären Anbietern sowie außereuropäischen Hyperscalern abzubauen. Im Mittelpunkt stehen Informationssicherheit, Datenschutz und Resilienz. "Der öffentliche Sektor steht an einem Wendepunkt: Technologien wie Künstliche Intelligenz und moderne Infrastrukturen eröffnen völlig neue Möglichkeiten, Leistungen effizienter, sicherer und bürgernäher zu gestalten. Entscheidend ist jetzt, diese Potenziale konsequent zu nutzen und in skalierbare Lösungen zu überführen", sagt Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Hand bei Cisco Deutschland. Jetzt abstimmen und Zukunft mitgestalten Verwaltung dient den Bürgerinnen und Bürgern. Parallel zu den Jurybewertungen startet deshalb auch in diesem Jahr das Publikumsvoting, bei dem Bürgerinnen und Bürger ihr favorisiertes Projekt wählen können. Das Projekt-Team mit den meisten Stimmen gewinnt den erneut ausgelobten Publikumspreis. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, vom 8. Juli bis zum 20. August unter https://www.egovernment-wettbewerb.de/public-voting für ihr präferiertes Projekt abzustimmen. Im September ist es soweit: Ministerialkongress mit Preisverleihung und Publikumspreis-Entscheidung Die unabhängige Jury, besetzt mit Fachleuten aus den Bereichen Verwaltungsinformatik, Gesellschaftsentwicklung und Medien, entscheidet nun über die konkreten Platzierungen in den vier Kategorien. Alle Platzierten werden auf großer Bühne im Rahmen des Ministerialkongresses am 2. und 3. September 2026 in der "Alten Münze" in Berlin ausgezeichnet. Den Auftakt macht die Verleihung des Publikumspreises am 2. September ab 18:15 Uhr. Die Preisverleihung der Kategorienpreise folgt am 3. September ab 13:00 Uhr. Eine Anmeldung zum Ministerialkongress sowie zu der Preisverleihung am 3. September ist über folgenden Link möglich: http://www.ministerialkongress.de/de/online-anmeldung Die Finalistenprojekte 2026 im Überblick Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur - Bundeskanzleramt Österreich und Bundesrechenzentrum GmbH: Public AI - Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen: NRW.Genius - Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg: BW-Empfangsclient (BW-EC) - Tourismus NRW e.V.: Tourismus Data Intelligence Initiative NRW Kategorie 2: Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht - Bayerisches Landesamt für Steuern: Die Steuererklärung per App mit einem Klick - Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL: dLIS - Digitales Lizenzantrags- und Prüfungswesen der Schweizer Zivilluftfahrt - Bundesministerium des Innern: Serviceportal Migration Deutschland (SMD) - Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Digitales Jobcenter (1.0) Kategorie 3: Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung & Verwaltungstransformation - Bundesverwaltungsamt (BVA): Digitalisierungsprogramm moderne Personalabrechnung des Bundes (DimP · Bund) - MD-OS/PIKT und Frauenservice Wien MA57: Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an Frauen - Polizei Berlin/ Bundeskriminalamt: INSITU - die smarte Einsatzortdokumentation - Sächsische Staatskanzlei: sax.improve - mit smarter Aufgabenkritik und Vollzugsoptimierung die Transformation im Freistaat Sachsen voranbringen Kategorie 4: Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen - Der Regierende Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei: Open Source Strategie für das Land Berlin - ITZBund: LISSA - Lieferkette ITZBund für sichere Software - Kreditanstalt für Wiederaufbau:TruSpace - Dezentrales Open-Source-Tool für das Dokumentenmanagement - für sichere und transparente Zusammenarbeit zwischen mehreren Instituten Über den eGovernment-Wettbewerb Der eGovernment-Wettbewerb feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert zeichnet er herausragende Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Gemeinsam mit Cisco würdigt BearingPoint innovative Lösungen, die Verwaltung effizienter, nutzerorientierter und zukunftsfähiger machen und den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor nachhaltig vorantreiben. Mehr Informationen unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/ Über Cisco Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologieanbieter, der die Art und Weise revolutioniert, wie sich Unternehmen im KI-Zeitalter vernetzen und schützen. Seit mehr als 40 Jahren vernetzt Cisco die Welt sicher. Mit seinen branchenführenden, KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen Kunden, Partnern und Communities, Innovationen zu entfalten, die Produktivität zu steigern und die digitale Resilienz zu stärken. Cisco verfolgt damit weiterhin das Ziel, eine stärker vernetzte und integrative Zukunft für alle zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://news-blogs.cisco.com/emea/de/ Weitere Informationen: Homepage: http://www.cisco.de/ Blog: http://gblogs.cisco.com/de/ Facebook: http://www.facebook.com/CiscoGermany X: https://twitter.com/ #!/cisco_germany Pressekontakt Cisco Ilja Freund Pressesprecher Cisco Deutschland und Schweiz mailto:ifreund@cisco.com Über BearingPoint BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg. BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt. Weitere Informationen: Homepage: https://www.bearingpoint.com/de-de/branchen/media-and-entertainment/ LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/ Pressekontakt: Alexander Bock Global Senior Manager Communications Tel: +49 89 540338029 E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6310205 OTS: BearingPoint GmbH