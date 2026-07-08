OTS: Deloitte / Europäischer Fußballmarkt überschreitet erstmals die Marke ...

Europäischer Fußballmarkt überschreitet erstmals die Marke von 40 Milliarden Euro / Bundesliga erzielt Rekordumsatz und höchstes operatives Ergebnis ihrer Geschichte -------------------------------------------------------------- Hier finden Sie die Studie https://ots.de/UlLzpu -------------------------------------------------------------- München (ots) - - Über die Hälfte des Gesamtumsatzes im europäischen Fußballmarkt steuern die "Big Five"-Ligen bei. - Höchster Umsatz in der englischen Premier League (8,1 Mrd. Euro) vor der deutschen Bundesliga (4,3 Mrd. Euro) und der spanischen LaLiga (4,1 Mrd. Euro). - Umsatzwachstum könnte zukünftig stagnieren; zugleich stieg der aggregierte Vorsteuerverlust der fünf europäischen Top-Ligen deutlich. Die Erlöse des europäischen Fußballmarktes überschritten in der Saison 2024/25 erstmals 40 Milliarden Euro*. Sie stiegen um 6 Prozent auf 40,2 Milliarden Euro (Vorsaison: 38 Mrd. Euro), wie die 35. Ausgabe des Annual Review of Football Finance von Deloitte zeigt. Die fünf großen europäischen Ligen erzielten in der Saison 2024/25 mit 21,6 Milliarden Euro* (2023/24: 20,4 Mrd. Euro) mehr als die Hälfte dieses Umsatzes. Den höchsten Umsatz generierte die englische Premier League, gefolgt von der Bundesliga, die erneut vor der spanischen LaLiga lag. Darauf folgen die italienische Serie A und die französische Ligue 1. Insgesamt erhöhten sich die aggregierten Verluste vor Steuern der "Big Five"-Ligen um rund 800 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro. Mit der Bundesliga (rund 300 Mio. Euro) und der spanischen LaLiga (rund 30 Mio. Euro) erzielten zwei der fünf "Big Five"-Ligen einen aggregierten Vorsteuergewinn. Die Analyse zeigt auch, dass sich das Umsatzwachstum der Clubs in den fünf europäischen Spitzenligen in den kommenden Spielzeiten 2025/26 und 2026/27 verlangsamen dürfte. Während für die Premier League weiteres Wachstum erwartet wird, könnten die Erlöse in anderen Ligen stagnieren oder rückläufig sein. "Die Ausweitung der UEFA- und FIFA-Wettbewerbe hat den Clubs der europäischen Top-Ligen finanzielle Vorteile gebracht. Doch die Ausschüttungen kommen nur einer kleinen Anzahl der Clubs zugute. Ferner kann sich der Fußball für nachhaltiges Wachstum nicht allein darauf verlassen, immer mehr Inhalte zu produzieren. Ein zunehmend gesättigter Markt ist weder für Spieler noch für Fans positiv. Es besteht die Gefahr, kurzfristige Erträge über langfristigen Erfolg zu stellen. Entscheidend wird daher sein, Geschäftsmodelle breiter aufzustellen, organisches Wachstum zu stärken und Fanerlebnis, Infrastruktur sowie kommerzielle Innovationen gezielt weiterzuentwickeln", erklärt Stefan Ludwig, Leiter der deutschen Sport Business Gruppe. Premier League vorne, Bundesliga erstmals über 4 Milliarden Euro Die Clubs der Premier League erzielten in der Saison 2024/25 erneut den höchsten Umsatz der europäischen Top-Ligen. Der Gesamtumsatz stieg um 10 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro*. Grund dafür war unter anderem das erfolgreiche Abschneiden in den erweiterten UEFA-Wettbewerben. Wichtigste Einnahmequelle waren die Medienerlöse mit 4,0 Milliarden Euro, gefolgt von den kommerziellen Erlösen mit 2,9 Milliarden Euro, während die Spieltagerlöse 1,2 Milliarden Euro ausmachten. Die Bundesliga-Clubs erzielten in der Saison 2024/25 mit 4,3 Milliarden Euro* einen neuen Rekordwert: Der Umsatz stieg um 12 Prozent (+0,5 Mrd. Euro) und überschritt damit erstmals die Vier-Milliarden-Euro-Marke. Treiber dieser Entwicklung waren insbesondere höhere kommerzielle Erlöse, gestiegene Ausschüttungen aus den UEFA- und FIFA-Wettbewerben sowie steigende Spieltagerlöse. Im Vergleich der "Big Five"-Ligen verzeichnete die Bundesliga den höchsten Zuschauerschnitt und die niedrigste durchschnittliche Personalaufwandsquote (54%). Zudem erzielten die Bundesliga-Clubs mit 0,4 Milliarden Euro das höchste operative Ergebnis ihrer Geschichte und erwirtschafteten im dritten Jahr in Folge einen aggregierten Vorsteuergewinn (0,3 Mrd. Euro). Fußballexperte Stefan Ludwig sagt: "Mit dem höchsten operativen Ergebnis ihrer Geschichte und dem dritten Vorsteuergewinn in Folge haben die Bundesliga-Clubs ihre Position als eine der finanziell stabilsten Ligen Europas weiter gefestigt. Die hohen Zuschauerzahlen sind Ausdruck einer starken Fanbasis, welche ein großer Wettbewerbsvorteil ist und eine wichtige Grundlage für die positive wirtschaftliche Entwicklung." Top-Clubs treiben den Gesamtumsatz in LaLiga und Serie A Die spanische LaLiga erzielte in der Saison 2024/25 Gesamterlöse von 4,1 Milliarden Euro*- ein Plus von 9 Prozent gegenüber der Vorsaison. Grund dafür waren höhere kommerzielle Einnahmen und steigende Spieltagerlöse. Über die Hälfte (52%) des aggregierten Gesamtumsatzes erwirtschafteten die beiden Top-Clubs Real Madrid und FC Barcelona. Auch in der italienischen Serie A hielten Juventus Turin, Inter Mailand und AC Mailand mit 45 Prozent den Löwenanteil an den Gesamterlösen der Liga. Diese stiegen in der Saison 2024/25 auf rund 3 Milliarden Euro* (+4%). Einen Rückgang des Gesamtumsatzes musste die französische Ligue 1 hinnehmen: Dieser sank in der Saison 2024/25 von 2,6 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro* - ein Minus von 15 Prozent. Leichte Zuwächse bei Spieltag- und Medienerlösen konnten die Abnahme der kommerziellen Erlöse um 400 Millionen Euro nicht ausgleichen. *Bitte beachten : Alle Gesamtumsätze verstehen sich jeweils exklusive Transferaktivitäten. Über Deloitte Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine über 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die über 470.000 Mitarbeitenden von Deloitte zusammenarbeiten, um das Leitbild "making an impact that matters" täglich zu leben: http://www.deloitte.com/de . Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.deloitte.com/de/UeberUns . Pressekontakt: Ricarda Schuller Manager Corporate Communications Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rosenheimer Platz 4, 81669 München Tel: +4989290365143 mailto:rschuller@deloitte.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60247/6310727 OTS: Deloitte