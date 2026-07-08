Penguin Solutions: Das dritte Quartal ist ein klares Beat-and-Raise

Was bewegt die Aktie?

Penguin Solutions ist ein Anbieter von Enterprise- und KI-Infrastrukturlösungen. Das Unternehmen entwickelt und betreibt komplexe IT- und Rechenzentrumslösungen und verteilt sein Geschäft auf drei Bereiche: Advanced Computing mit Software und Service für technische Rechenumgebungen, Integrated Memory mit DRAM-Modulen und Speicherlösungen sowie Optimized LED mit spezialisierten Lösungen.

Im dritten Quartal beschleunigt sich das Geschäft nach zwei ruhigen Quartalen deutlich. Der Umsatz steigt um 48 Prozent auf 479 Millionen Dollar, während der Konsens bei rund 410 bis 415 Millionen Dollar lag. Der Gewinn je Aktie kommt mit 84 Cent herein, erwartet wurden 55 Cent. Das Unternehmen gewann zudem vier neue große Kundenpartner und diversifiziert damit die Kundenseite weiter.

Auch der Ausblick überzeugt. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen jetzt ein Umsatzwachstum von rund 22 Prozent statt der ursprünglich geplanten zwölf Prozent. Der Umsatz soll auf 1,64 bis 1,7 Milliarden Dollar steigen. Beim Gewinn je Aktie stellt Penguin Solutions 2,55 bis 2,65 Dollar in Aussicht, nach einem Konsens von rund 2,25 Dollar.

Charttechnik

Vom Tief bei 16 Dollar stieg die Aktie in rund 60 Handelstagen auf etwa 77 Dollar und damit um 376 Prozent. Danach folgte eine übergeordnete Seitwärtsbewegung. Direkt nach den Zahlen sprang der Kurs um knapp 15 Prozent, gab die Bewegung im schwachen KI-Umfeld aber wieder ab. Aktuell notiert die Aktie bei rund 64 Dollar. Die Marke von 60 Dollar ist die entscheidende Unterstützung.

Martins Einschätzung

Die Zahlen sind stark, und der angehobene Ausblick macht das Quartal zu einem klaren Beat-and-Raise. Hält die Marke von 60 Dollar auch in diesem schwierigen Umfeld, sehe ich gute Chancen in Richtung 80 Dollar und höher.