Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Urteil gegen Marine Le Pen
dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Urteil gegen Marine Le Pen:
"Die Entscheidung liegt jetzt wieder dort, wo sie in einer Demokratie hingehört: bei der Partei - und bei Marine Le Pen selbst. Sie muss beantworten, ob sie entgegen ihrer eigenen Ankündigung mit elektronischer Fußfessel in den Wahlkampf ziehen will. Und der RN muss klären, ob er weiter auf seine historische Führungsfigur setzt oder den Übergang zum 30 Jahre alten Parteichef Jordan Bardella wagt. Das ist mehr als eine Personalfrage. Es geht um die Ausrichtung der Partei. Marine Le Pen steht für den sozialstaatlichen, staatsorientierten Kurs des RN, Bardella eher für eine wirtschaftsliberalere und unternehmensnahe Linie."/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Der britischen Außenministerin zufolgeKI-Entwicklung könnte Hiroshima-Effekt auslösen06. Juli · dpa-AFX
WDH/ROUNDUP/Nato-Gipfel mit Trump: Mehr Europa, trotzdem transatlantischgestern, 13:49 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Rüstungskonzern will Montag an die BörseWas gegen die Aktie von SMAG sprichtgestern, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, SaabNato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsgestern, 10:20 Uhr · Reuters