Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Einser-Flut unter Abiturienten
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Einser-Flut unter Abiturienten:
"Die Lehrer und Schulleiter, welche die Einser-Flut auslösen, stellen sich natürlich vor ihre erfolgreichen Schüler. Das ehrt sie und das müssen sie auch, aber große Fragezeichen bleiben. Zumal andererseits festgestellt wird, dass die von PISA gemessenen Leistungen der Schüler in Grund- und Mittelschule sowie Unterstufe der Gymnasien seit Jahren nach unten zeigen. In einem Interview behauptete Pädagogik-Professor Zierer: "Die jetzige Schülerschaft ist in nahezu allen Messungen des Bildungsbereichs schlechter als die vorausgehende Schülerschaft."/DP/jha
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