Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Elterngeldreform

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Elterngeldreform:

"Die Familienförderung ist bei Schwarz-Rot zur Verhandlungsmasse geworden. Die Koalition will die Bezugsdauer des Elterngeldes von bis zu 14 auf künftig zwölf Monate senken, obwohl es seit der Einführung 2007 die beliebteste familienpolitische Leistung ist. Dass gleichzeitig Mindest- und Höchstbetrag steigen sollen, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Familien, die ständig zu hören bekommen, wie sehr ihr Wohl den Koalitionären am Herzen liegt, eine Menge Geld verlieren. Wer eine Leistung kürzt, die den Übergang in eine neue Lebensphase abfedert, spart nicht nur. Er riskiert Vertrauen."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Der britischen Außenministerin zufolge
KI-Entwicklung könnte Hiroshima-Effekt auslösen06. Juli · dpa-AFX
Zwei Menschen bei der Arbeit in einem Rechenzentrum.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Dax-Wert vor Comeback? Chartbild hellt sich deutlich aufgestern, 13:00 Uhr · onvista
Rüstungskonzern will Montag an die Börse
Was gegen die Aktie von SMAG sprichtgestern, 11:00 Uhr · onvista
TKMS, Northrop Grumman, Saab
Nato-Staaten vereinbaren Milliarden-Rüstungsdealsgestern, 10:20 Uhr · Reuters
Alle Plus-Analysen